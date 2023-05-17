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  • Талалаев показал доказательство фола спартаковца Денисова, за который его удалили

Талалаев показал доказательство фола спартаковца Денисова, за который его удалили

17 мая 2023, 13:02
26

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев накануне поучаствовал в передаче «Правила игры» на телеканале «Матч Премьер». Он убежден, что вторая желтая карточка защитника «Спартака» Даниила Денисова в матче 27-го тура РПЛ против химчан (1:1) оправдана.

В качестве доказательства Талалаев показал фото порванной бутсы игрока «Химок» Жаниу Бикела.

«В любом случае это никакая не жeлтая карточка, и тем более не вторая жeлтая карточка. Я знаю, что вы будете парировать, и что вы хотите показать. Но бутсы, в которых сейчас играют футболисты, – настолько облегчeнные тапочки… Они настолько комфортные, насколько же и лeгкие. Конечно, это болезненно – можно понять и тренера, и игрока. Но вот такой несчастный случай – это не фол на жeлтую карточку», – сказал по ситуации экс-арбитр РПЛ Алексей Николаев.

  • Денисов получил 2-ю желтую карточку на 45+1 минуте.
  • Потом «Спартак» отыгрался.
  • Денисов пропустит игру 28-го тура против ЦСКА.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Бикел Жаниу Денисов Даниил Талалаев Андрей
Комментарии (26)
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baden1969
1684318900
Не являюсь болельщиком Спартака, но этот фол точно не на вторую желтую.
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Avitaminoz
1684319365
Так и запишем, у Денисова не шипы а шпоры на бутсах. Так разрезать тапки это надо суметь
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mahan
1684319479
Такой бред. На видео видно, что касания не было. Это доказательство. А тут фотография не известно какой и чей бутсы, и когда и где была разорвана, смешно очень.
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R_a_i_n
1684319813
Клоуны.
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Persona_non_Grata
1684321151
Талалаев, ТЫ ЭТО СЕРЬЕЗНО ??? !!!
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nik55
1684324628
Талалаев ты что употребляешь ??????
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партизан84
1684326296
долго он драные бутсы по базе искал
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шахта Заполярная
1684333175
Талалаев на какой помойке ты нашел этот ботинок, на видео прекрасно видно, что Денисов даже не коснулся ноги соперника. За сколько ты продался что бы это фото, не известно откуда взятое показать. Гнильцой попахивает.
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NewLife
1684337490
Такая доказательная база свидетельствует о двух вещах: 1) Талалай дебил. 2) Талалай показал задатки успешного кандидата для работы в Следкоме после того как в рпл не останется команд, откудп Талалая погонят.
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jek718875
1684339205
Я узнал, это мой туфля, я выбросил его на помойка
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