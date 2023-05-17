Талалаев показал доказательство фола спартаковца Денисова, за который его удалили

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев накануне поучаствовал в передаче «Правила игры» на телеканале «Матч Премьер». Он убежден, что вторая желтая карточка защитника «Спартака» Даниила Денисова в матче 27-го тура РПЛ против химчан (1:1) оправдана.

В качестве доказательства Талалаев показал фото порванной бутсы игрока «Химок» Жаниу Бикела.

«В любом случае это никакая не жeлтая карточка, и тем более не вторая жeлтая карточка. Я знаю, что вы будете парировать, и что вы хотите показать. Но бутсы, в которых сейчас играют футболисты, – настолько облегчeнные тапочки… Они настолько комфортные, насколько же и лeгкие. Конечно, это болезненно – можно понять и тренера, и игрока. Но вот такой несчастный случай – это не фол на жeлтую карточку», – сказал по ситуации экс-арбитр РПЛ Алексей Николаев.