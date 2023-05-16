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    • «Спартак» обратился в ЭСК по пяти эпизодам в матче с «Химками»

    «Спартак» обратился в ЭСК по пяти эпизодам в матче с «Химками»

    «Спартак» попросил ЭСК РФС рассмотреть пять эпизодов в матче с «Химками» (1:1) в 27-м туре РПЛ.

    По информации «СЭ», «Спартак» просит рассмотреть вторую желтую карточку защитника Даниила Денисова в конце первого тайма, неудаление хавбека «Химок» Аяза Гулиева на 51-й минуте и Стефана Малентиевича на 95-й минуте, а также неназначенные пенальти в ворота «Химок» на 53-й и 66-й минутах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +780

      k611 13 минут назад

      Зачем нужна система ВАР, если есть вопросы по судейским решениям во многих матчах РПЛ? Странное правило - ВАР не вмешивается при второй жёлтой карточке. Команда остаётся в меньшинстве и это влияет на результат.

      1
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      Рейтинг: +4754

      fakeid 14 минут назад

      заремба, вылазь!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2467

      моэм 28 минут назад

      Чем занимаются руководство и имиджмейкеры Спартака ??....ведь ежу понятно , что подобные рыдания после матча с аутсайдером , которого Спартак был обязан припечатать одной левой , только вредят престижу некогда грозного клуба .

      0
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      Рейтинг: +753

      Янвapь 69 36 минут назад

      Гы-гы-гы. Позорники с пятаками
      https://ibb.co/vvGDqp7

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1298

      кaстрюлька 38 минут назад

      Как только Левниково - Безбородовцы перестают нагло тащить свиней за уши, последние сразу обращаются в ЭСК

      3
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      Рейтинг: +19698

      Cleaner 45 минут назад

      Спартак ОПЯТЬ НОЕТ!!!...(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

      0
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      Рейтинг: +18812

      ilichkadr > Cleaner 36 минут назад

      Это уже не нытье, а рыдание навзрыд!!! Уже шестой год пошёл и когда попустит - не известно. Причину своих слёз, Спартак знает без всяких психологов -Газпромфсёкупил.

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