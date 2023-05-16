«Спартак» обратился в ЭСК по пяти эпизодам в матче с «Химками»

«Спартак» попросил ЭСК РФС рассмотреть пять эпизодов в матче с «Химками» (1:1) в 27-м туре РПЛ.

По информации «СЭ», «Спартак» просит рассмотреть вторую желтую карточку защитника Даниила Денисова в конце первого тайма, неудаление хавбека «Химок» Аяза Гулиева на 51-й минуте и Стефана Малентиевича на 95-й минуте, а также неназначенные пенальти в ворота «Химок» на 53-й и 66-й минутах.