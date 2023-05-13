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  • РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Химками» (1:1), проведя тайм вдесятером

РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Химками» (1:1), проведя тайм вдесятером

13 мая 2023, 16:08
55

«Спартак» потерял очки в гостевом матче 27-го тура РПЛ против «Химок».

Итоговый счет – 1:1. Голы забили Резиуан Мирзов и Александр Соболев.

Спартаковцы весь второй тайм провели в меньшинстве из-за спорного удаления Даниила Денисова.

«Химки» до пяти очков сократили отставание от зоны стыков, а «Спартак» догнал идущий третьим «Ростов», у которого есть игра в запасе.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Химки – Спартак (Москва) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мирзов, 23; 1:1 – Соболев, 56.

Удаление: нет – Денисов, 45+1.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки
Комментарии (55)
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Taps
1683983418
Гнилой команде в каждом матче судьи мешают ... Сейчас самка федунская развоняется.
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derrik2000
1683983616
ХДЕ вся эта х.у.е.рга - VVM-щик, гербалайф, прочие п.и.з.д.оси??? "ДАЙТЕ РЫЖЕМУ ЕЩЁ ПОРАБОТАТЬ!!! У СПАРТАКА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЯМА ПОСЛЕ ЗЕНИТА!!!" )))))))))))))))) И - ДА! ХДЕ зарема??? Вчерась что-то там ПИСКНУЛА в новостнике, а здесь который день после матча с Зенитом ни гу-гу. Отрабатывает на трассе??? Я бы её там и оставил: хоть доход какой никакой в семью. )))) ЁПРСТ, ЗАБЫЛ! Газпром во всё виноват! ))))))))))))
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Беспонтий
1683983957
резиуан"сная ничья больше нету толку даже если ты св.нья в фарме мылят холку
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NewLife
1683984208
После этой игры я больше не доверяю Абаскалю, как тренеру Спартака.
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JTherry
1683984248
Кухуляк, конечно, мудак, но и Спартак ничего толком не показал: первый тайм провалили в который раз (это уже привычно), не игра, а бестолковая беготня от ворот до ворот, Химки играли лучше, во всяком случае мотивация у них была видна, реализация ни к черту - на Спартак выходят "умирать"... в общем пролетели мимо медалек в этом сезоне, зато сколько было разговоров в начале весеннего отрезка, что сможем оказать конкуренцию бом.жам... Абаскалю на уши лапши навешали, что "команда играет", проснись - нас обыгрывать вышла команда с 15-го места РПЛ...((
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MaxRnD
1683984367
Будь на месте Руденко вменяемый нап, то Химки сегодня 3 очка бы забрали
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ilichkadr
1683985180
Опять хрякам судья помешал набрать 3 очка? Ну, да, пенальти на Бальде не дал
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oyabun
1683985418
Ожидал уверенной победы красно-белых над аутсайдером, но получили вполне в духе нынешнего абаскалевского Спартака с очень странным стартовым составом и какой то полной импотентностью в завершающих стадиях атак - удары либо слабенькие четко в руки вратарю, либо мимо. Ну и никак нельзя обойти вниманием то что судья не справился с этой игрой абсолютно. Здесь и выдуманная красная Денисову и шквал желтых по любому моменту. Испортил игру.
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Эном айс
1683987135
Миляга Селихов застенчиво , за старые "заслуги" спасал ,как мог , все красно-белые потуги..
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DOCTOR PENALTY
1683987426
Спартак сделал замечательный подарок ЦСКА.
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