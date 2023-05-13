РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Химками» (1:1), проведя тайм вдесятером

«Спартак» потерял очки в гостевом матче 27-го тура РПЛ против «Химок».

Итоговый счет – 1:1. Голы забили Резиуан Мирзов и Александр Соболев.

Спартаковцы весь второй тайм провели в меньшинстве из-за спорного удаления Даниила Денисова.

«Химки» до пяти очков сократили отставание от зоны стыков, а «Спартак» догнал идущий третьим «Ростов», у которого есть игра в запасе.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Химки – Спартак (Москва) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мирзов, 23; 1:1 – Соболев, 56.

Удаление: нет – Денисов, 45+1.

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