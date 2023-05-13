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    • РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Химками» (1:1), проведя тайм вдесятером

    РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Химками» (1:1), проведя тайм вдесятером

    «Спартак» потерял очки в гостевом матче 27-го тура РПЛ против «Химок».

    Итоговый счет – 1:1. Голы забили Резиуан Мирзов и Александр Соболев.

    Спартаковцы весь второй тайм провели в меньшинстве из-за спорного удаления Даниила Денисова.

    «Химки» до пяти очков сократили отставание от зоны стыков, а «Спартак» догнал идущий третьим «Ростов», у которого есть игра в запасе.

    Россия. РПЛ. 27-й тур

    Химки – Спартак (Москва) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мирзов, 23; 1:1 – Соболев, 56.

    Удаление: нет – Денисов, 45+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:08
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +165

      Bez Imeni 1 час назад

      Да понятно что засудили Спартак, чего тут обсуждать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5995

      ySS 2 часа назад

      Лёгкой прогулки в подмосковье не ожидал.
      Но такого сюжета предположить не мог.
      Химки напрощали на целый сезон!
      Про судейство промолчу

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24685

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Спартак сделал замечательный подарок ЦСКА.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5995

      ySS > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Ростову тоже, и в большей степени.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4197

      Эном айс 2 часа назад

      Миляга Селихов застенчиво , за старые "заслуги" спасал ,как мог , все красно-белые потуги..

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4208

      raritet 2 часа назад

      Удаление игрока Спартака как оправдание невнятной игры команды. На мой взгляд, причина в непонятном составе команды. Все таки, хотя Химки не соперник Спартаку, но все равно состав нужно было высталять основной. Чего хотел рыжий непонятно. Понятно только что получил: без серебра. Еще и бронза под вопросом.

      1
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      Рейтинг: +639

      rattyboy 2 часа назад

      ))))))) Грустное зрелище ! Душераздирающее зрелище !

      3
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      Рейтинг: +33756

      oyabun 2 часа назад

      Ожидал уверенной победы красно-белых над аутсайдером, но получили вполне в духе нынешнего абаскалевского Спартака с очень странным стартовым составом и какой то полной импотентностью в завершающих стадиях атак - удары либо слабенькие четко в руки вратарю, либо мимо. Ну и никак нельзя обойти вниманием то что судья не справился с этой игрой абсолютно. Здесь и выдуманная красная Денисову и шквал желтых по любому моменту. Испортил игру.

      5
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      Рейтинг: +1804

      ScarlettOgusania > oyabun 16 минут назад

      а чего ты ожидал от воспитанника конюшни, Кухуляка, что он будет судить в пользу Спартака?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7112

      Semenycch 2 часа назад

      Матч не смотрел. Спартак опять еле ползал по полю?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2166

      jek718875 2 часа назад

      Химки+Кукуляка-Спартак 1:1

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18753

      ilichkadr 2 часа назад

      Опять хрякам судья помешал набрать 3 очка?
      Ну, да, пенальти на Бальде не дал

      6
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      Рейтинг: +207

      timon2401 > ilichkadr 1 час назад

      а вторая жёлтая прям по делу)))) из рязряда лишь бы *******.ть для словца

      2
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      Рейтинг: +18753

      ilichkadr > timon2401 1 час назад

      У хряков всегда кто-то виноват. Не Газпром, так судья, не запор, так золотуха..............без нытья совсем никак.

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