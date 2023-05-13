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  • «Арбитр Кукуляк не готов к серьезной работе»: Журавель – об удалении Денисова в матче с «Химками»

«Арбитр Кукуляк не готов к серьезной работе»: Журавель – об удалении Денисова в матче с «Химками»

13 мая 2023, 15:45
11

Журналист Тимур Журавель прокомментировал работу судьи Евгения Кукуляка в игре 27-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком».

«Кукуляк после того, как не увидел явный удар по ноге в кубковом матче «Зенит» – «Динамо», теперь наоборот разглядел фол, где даже не было контакта.

Две такие крайности, к сожалению, говорят нам о том, что арбитр Кукуляк не готов к серьeзной работе», – написал Журавель в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Денисов Даниил Кукуляк Евгений
Комментарии (11)
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Taps
1683983172
Гнилой команде в каждом матче судьи мешают ...
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Ziklop
1683983312
судья денег взял , или поставил на удаление игрока! это конечно верх наглости!
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somn
1683984047
В поражениях Спартака виноваты все, кроме игроков самого Спартака. Отсюда все их беды.
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jek718875
1683984144
Кукуляку сфотографировать и повесить на доску почёта
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nik55
1683984920
1 куку насрал а теперь и 2 куку срет
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oyabun
1683985749
Чистейшая симуляция игрока Химок.
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ScarlettOgusania
1683987857
со всех ракурсов видно было, что Денисов играл чисто, но куху.яку очень хотелось удалить его; отстранить куку от футбола было бы слабым утешением, его действия на поле под статью УК подпадают
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momwig_
1683991350
Нет, арбитр был именно ГОТОВ ("ПОДГОТОВЛЕН", "ЗАРЯЖЕН", "ПРОПЛАЧЕН"... какой вариант точнее - пусть каждый сам выбирает).
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