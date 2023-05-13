«Арбитр Кукуляк не готов к серьезной работе»: Журавель – об удалении Денисова в матче с «Химками»

Журналист Тимур Журавель прокомментировал работу судьи Евгения Кукуляка в игре 27-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком».

«Кукуляк после того, как не увидел явный удар по ноге в кубковом матче «Зенит» – «Динамо», теперь наоборот разглядел фол, где даже не было контакта.

Две такие крайности, к сожалению, говорят нам о том, что арбитр Кукуляк не готов к серьeзной работе», – написал Журавель в своем телеграм-канале.