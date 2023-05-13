«Арбитр Кукуляк не готов к серьезной работе»: Журавель – об удалении Денисова в матче с «Химками»

Журналист Тимур Журавель прокомментировал работу судьи Евгения Кукуляка в игре 27-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком».
«Кукуляк после того, как не увидел явный удар по ноге в кубковом матче «Зенит» – «Динамо», теперь наоборот разглядел фол, где даже не было контакта.
Две такие крайности, к сожалению, говорят нам о том, что арбитр Кукуляк не готов к серьeзной работе», – написал Журавель в своем телеграм-канале.
- Речь идет о второй желтой карточке спартаковцу Даниилу Денисову в конце 1-го тайма.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.
Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля