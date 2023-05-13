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    • «Арбитр Кукуляк не готов к серьезной работе»: Журавель – об удалении Денисова в матче с «Химками»

    «Арбитр Кукуляк не готов к серьезной работе»: Журавель – об удалении Денисова в матче с «Химками»

    Журналист Тимур Журавель прокомментировал работу судьи Евгения Кукуляка в игре 27-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком».

    «Кукуляк после того, как не увидел явный удар по ноге в кубковом матче «Зенит» – «Динамо», теперь наоборот разглядел фол, где даже не было контакта.

    Две такие крайности, к сожалению, говорят нам о том, что арбитр Кукуляк не готов к серьeзной работе», – написал Журавель в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 1 час назад

      Нет, арбитр был именно ГОТОВ ("ПОДГОТОВЛЕН", "ЗАРЯЖЕН", "ПРОПЛАЧЕН"... какой вариант точнее - пусть каждый сам выбирает).

      1
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      Рейтинг: +1804

      ScarlettOgusania > ScarlettOgusania 23 минуты назад

      Куху.як воспитанник конюшни, дан приказ утопить Спартак, приказ выполнен!

      0
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      Рейтинг: +1804

      ScarlettOgusania 2 часа назад

      со всех ракурсов видно было, что Денисов играл чисто, но куху.яку очень хотелось удалить его; отстранить куку от футбола было бы слабым утешением, его действия на поле под статью УК подпадают

      1
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      Рейтинг: +33756

      oyabun 2 часа назад

      Чистейшая симуляция игрока Химок.

      2
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      Рейтинг: +8229

      nik55 2 часа назад

      1 куку насрал а теперь и 2 куку срет

      2
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      Рейтинг: +2166

      jek718875 3 часа назад

      Кукуляку сфотографировать и повесить на доску почёта

      0
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      Рейтинг: +684

      somn 3 часа назад

      В поражениях Спартака виноваты все, кроме игроков самого Спартака. Отсюда все их беды.

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      Рейтинг: +18306

      NewLife > somn 2 часа назад

      Какое дело немытым троллям до Спартака. Давай бегом обратно на помойку.

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      Рейтинг: +26926

      slavutiq70 > somn 1 час назад

      Здесь не обсуждается . кто виноват в поражениях . речь идёт . только о грубейшей ошибке судьи ....

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      Рейтинг: +1273

      кaстрюлька 3 часа назад

      Не готов к серьёзной работе потому, что пенальти в ворота Химок не поставил ?
      Не позорься, ботан очкастый, твой спёрТак эти Химки обыграть в принципе не способен

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      Рейтинг: +4158

      Ziklop 3 часа назад

      судья денег взял , или поставил на удаление игрока!
      это конечно верх наглости!

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      Рейтинг: +1400

      Taps 3 часа назад

      Гнилой команде в каждом матче судьи мешают ...

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      Рейтинг: +1780

      Suvorov51 3 часа назад

      Правильно говорит аист, все судьи не готовы к работе когда играет Спартак, кукуляка кукуян, все знают, чем это закончится

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