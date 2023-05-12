Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Журавель рассказал, как Семин перепутал его с Пименовым и устроил разнос

    Журавель рассказал, как Семин перепутал его с Пименовым и устроил разнос

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель рассказал, как его однажды на сборах по ошибке разбудил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

    «В конце 90-х я был с «Локомотивом» на сборах в Хосте. Палыч лично будил команду. Он подумал, что мой номер – это номер игрока, который не просыпается. Я спал – мне же не надо на тренировку.

    Юрий Палыч открыл ключом мой номер, сдернул с меня одеяло и начал *** [оскорблять], пока не понял, что это не Руслан Пименов, а какой-то хер из программы «Футбольный клуб», – сказал Журавель на ютуб-канале Павла Городницкого.

    • Семин трижды приводил «Локо» к чемпионству.
    • Он без работы с 2021 года, когда покинул «Ростов».
    • В марте Семин сказал, что готов вернуться к работе.

    Новости по теме
    Семин оценил решение Мостового пойти учиться на тренерскую лицензию
    Семин рассказал, что пожелал себе не день рождения 3
    Семин назвал пять команд, которые обязаны конкурировать с «Зенитом» 8
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.05.2023 22:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 