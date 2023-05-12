Журавель рассказал, как Семин перепутал его с Пименовым и устроил разнос

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель рассказал, как его однажды на сборах по ошибке разбудил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

«В конце 90-х я был с «Локомотивом» на сборах в Хосте. Палыч лично будил команду. Он подумал, что мой номер – это номер игрока, который не просыпается. Я спал – мне же не надо на тренировку.

Юрий Палыч открыл ключом мой номер, сдернул с меня одеяло и начал *** [оскорблять], пока не понял, что это не Руслан Пименов, а какой-то хер из программы «Футбольный клуб», – сказал Журавель на ютуб-канале Павла Городницкого.