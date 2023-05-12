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  • Журавель рассказал, как Семин перепутал его с Пименовым и устроил разнос

Журавель рассказал, как Семин перепутал его с Пименовым и устроил разнос

12 мая 2023, 22:31
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Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель рассказал, как его однажды на сборах по ошибке разбудил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

«В конце 90-х я был с «Локомотивом» на сборах в Хосте. Палыч лично будил команду. Он подумал, что мой номер – это номер игрока, который не просыпается. Я спал – мне же не надо на тренировку.

Юрий Палыч открыл ключом мой номер, сдернул с меня одеяло и начал *** [оскорблять], пока не понял, что это не Руслан Пименов, а какой-то хер из программы «Футбольный клуб», – сказал Журавель на ютуб-канале Павла Городницкого.

  • Семин трижды приводил «Локо» к чемпионству.
  • Он без работы с 2021 года, когда покинул «Ростов».
  • В марте Семин сказал, что готов вернуться к работе.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (1)
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1683929011
У Тимура в его работе все больше околофутбольного вместо футбольного. А на счет "какого-то хера из программы "ФК" - так это Палыч его еще в 90-х "раскусил"....))))
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