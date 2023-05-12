Семин оценил решение Мостового пойти учиться на тренерскую лицензию

Юрий Семин одобрил желание Александра Мостового получить тренерскую лицензию.
- Сегодня экс-футболист «Спартака» подал документы для обучения.
- Он будет учиться по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков.
- Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
«Отлично, он был сильным футболистом, теперь надо получить лицензию, надо немного поучиться и получить в дальнейшем работу.
У него опыт игрока очень большой, поэтому почему бы и нет. Но должность тренера неожиданно назначают – одного уволили, другого взяли.
Поэтому сложно сказать, когда и куда его возьмут», – заявил Семин.
Источник: «Р-Спорт»