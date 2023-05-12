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    • Семин оценил решение Мостового пойти учиться на тренерскую лицензию

    Семин оценил решение Мостового пойти учиться на тренерскую лицензию

    Юрий Семин одобрил желание Александра Мостового получить тренерскую лицензию.

    • Сегодня экс-футболист «Спартака» подал документы для обучения.
    • Он будет учиться по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков.
    • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».

    «Отлично, он был сильным футболистом, теперь надо получить лицензию, надо немного поучиться и получить в дальнейшем работу.

    У него опыт игрока очень большой, поэтому почему бы и нет. Но должность тренера неожиданно назначают – одного уволили, другого взяли.

    Поэтому сложно сказать, когда и куда его возьмут», – заявил Семин.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    12.05.2023 18:29
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