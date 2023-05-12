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Стала известна новая трансферная стратегия «Спартака»

12 мая 2023, 11:55
6

«Спартак» готовит трансферную новую стратегию.

«Глава спортивного блока «Спартака» Пол Эшуорт сейчас разрабатывает стратегию трансферной политики.

По словам собеседника в клубе, в вопросах трансферов Эшуорт планирует продолжать курс своего предшественника Луки Каттани: поиск и подписание молодых талантливых и сильных футболистов с российским паспортом и – точечно – легионеров высокого уровня.

При этом один из источников «РБК Спорт», близких к клубу, пояснил, что четких возрастных критериев для новичков нет: «Есть пример Антона Зиньковского, который перешел в клуб в 26 лет. Такие варианты допустимы, если игрок соответствует клубу».

При этом если раньше за поиск футболистов отвечал сам Каттани, а селекционная служба не принимала никаких решений, то сейчас в клубе хотят расширить возможности входящих в спортивный блок служб, в том числе и селекции.

В ближайшее трансферное окно департамент Эшуорта совместно с селекционной службой будут обсуждать кандидатуры потенциальных новичков. Предполагается, что они примут коллегиальный список претендентов.

После этого Эшуорт и технический координатор Артем Ребров обсудят трансферы с главным тренером. Затем список кандидатов будет представлен на согласование в трансферный комитет и на утверждение совета директоров», – сообщает «РБК Спорт».

  • «Спартак» занимает четвертое место в РПЛ.
  • Клуб вылетел из Fonbet Кубка России от «Акрона».

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Источник: «РБК Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (6)
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RedMaksim97
1683882607
Сильных и качественных легионеров высокого уровня, таких как у зенита, точно не будет. А вот паспортистов хороших поискать стоит, но их и отдадут только за очень хорошие деньги. Например, можно было бы взять Тюкавина и Захаряна
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SLADE2019
1683883303
В современных реалиях, этот курс единственный. Не продолжать его никак нельзя. Вот только твои точечные легионеры, пока что курам на смех. Да и из российских футболистов, кто на усиление пришел? Зиньковский не ахти какое усиление. Пруцев парень неплохой, но чего то экстра у него не видно (хотя с ним допустимо ошибиться - кто не рискует, тот шампанское не пьет). Курс выбрать, когда он единственный, дело нехитрое, а вот воплощать его во что то дельное, судя по предыдущим приобретениям Эшуорта, вряд ли получится (дай Бог ошибиться).
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NewLife
1683883469
Что-то бюрократии многовато, значит ответственности маловато. Некоторые приобретения (допускаю, что большинство приобретений) последних лет себя не оправдали. До сих пор слаба защита, нет сильного опорника. Тренер тасует колоду, зачастую во вред игре(
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alefreddy
1683893128
пора и от балласта избавиться и брать хороший техничных игроков.А середнячков в команде навалом
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gunstilzit
1683893384
«Есть пример Антона Зиньковского, который перешел в клуб в 26 лет. Я почему то думал что ему лет 20.))
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