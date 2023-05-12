Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Стала известна новая трансферная стратегия «Спартака»

    «Спартак» готовит трансферную новую стратегию.

    «Глава спортивного блока «Спартака» Пол Эшуорт сейчас разрабатывает стратегию трансферной политики.

    По словам собеседника в клубе, в вопросах трансферов Эшуорт планирует продолжать курс своего предшественника Луки Каттани: поиск и подписание молодых талантливых и сильных футболистов с российским паспортом и – точечно – легионеров высокого уровня.

    При этом один из источников «РБК Спорт», близких к клубу, пояснил, что четких возрастных критериев для новичков нет: «Есть пример Антона Зиньковского, который перешел в клуб в 26 лет. Такие варианты допустимы, если игрок соответствует клубу».

    При этом если раньше за поиск футболистов отвечал сам Каттани, а селекционная служба не принимала никаких решений, то сейчас в клубе хотят расширить возможности входящих в спортивный блок служб, в том числе и селекции.

    В ближайшее трансферное окно департамент Эшуорта совместно с селекционной службой будут обсуждать кандидатуры потенциальных новичков. Предполагается, что они примут коллегиальный список претендентов.

    После этого Эшуорт и технический координатор Артем Ребров обсудят трансферы с главным тренером. Затем список кандидатов будет представлен на согласование в трансферный комитет и на утверждение совета директоров», – сообщает «РБК Спорт».

    • «Спартак» занимает четвертое место в РПЛ.
    • Клуб вылетел из Fonbet Кубка России от «Акрона».

    Новости по теме
    Экс-гендиректор «Химок»: «Передо мной стояла задача убрать влияние «Спартака», который хотел превратить нас в свой фарм-клуб»
    Каракин не участвовал в уличных гонках: он погиб в результате ДТП по другой причине
    Холанд играл в «Русенборге»? А Кроос гонял за «Байер»? Проверяем, как вы знаете карьеры футболистов
    Источник: «РБК Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:55
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2162

      ПалкоВводецъ (returned) 1 минуту назад

      Опять понаберут неликвид во главе с физруком и будут хрюкать, что Газпром и Зенит виноват, что оказались шестыми! Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +657

      gunstilzit 29 минут назад

      «Есть пример Антона Зиньковского, который перешел в клуб в 26 лет.

      Я почему то думал что ему лет 20.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2480

      alefreddy 33 минуты назад

      пора и от балласта избавиться и брать хороший техничных игроков.А середнячков в команде навалом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14637

      Алексей З 2 часа назад

      Поживём увидим.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1360

      Болотоход 2 часа назад

      Это боклажанам помойным можно за народные деньги покупать всяких зулусов - малкомов и прочий бразильский шлак по 40 млн баксов!!! А у КБ каждая копеечка на счету!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18302

      NewLife 3 часа назад

      Что-то бюрократии многовато, значит ответственности маловато. Некоторые приобретения (допускаю, что большинство приобретений) последних лет себя не оправдали. До сих пор слаба защита, нет сильного опорника. Тренер тасует колоду, зачастую во вред игре(

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1090

      SLADE2019 3 часа назад

      В современных реалиях, этот курс единственный. Не продолжать его никак нельзя. Вот только твои точечные легионеры, пока что курам на смех. Да и из российских футболистов, кто на усиление пришел? Зиньковский не ахти какое усиление. Пруцев парень неплохой, но чего то экстра у него не видно (хотя с ним допустимо ошибиться - кто не рискует, тот шампанское не пьет). Курс выбрать, когда он единственный, дело нехитрое, а вот воплощать его во что то дельное, судя по предыдущим приобретениям Эшуорта, вряд ли получится (дай Бог ошибиться).

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1267

      кaстрюлька > SLADE2019 3 часа назад

      Опять долго думал ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1267

      кaстрюлька 3 часа назад

      Безбородов, Левников, Иванов, Шадыханов уже в штате, теперь надо обратить внимание на остальных перспективных шкур со свистками

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5708

      afw13 > кaстрюлька 2 часа назад

      да уже поздно, Карасева, Кукуяна, Казарцева, Мешкова и целую плеяду молодых да перспективных выкупил газпром еще перед началом сезона))) и все сидят на долгосрочных "контрактах" до 2030 года)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1267

      кaстрюлька > afw13 2 часа назад

      Не, это д в о йные агенты хряков ! Когда припекает, то свистят правильно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5708

      afw13 > кaстрюлька 2 часа назад

      я-то думал, чего это Зенит последние годы первые места занимает в чемпионате и кубке, а вот оно что оказывается, это купленные Спартаком судьи ему помогают, чисто из альтруизма, не иначе))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +280

      RedMaksim97 3 часа назад

      Сильных и качественных легионеров высокого уровня, таких как у зенита, точно не будет. А вот паспортистов хороших поискать стоит, но их и отдадут только за очень хорошие деньги. Например, можно было бы взять Тюкавина и Захаряна

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1360

      Болотоход > RedMaksim97 2 часа назад

      Захарян днище переоцененный)) А вот Тюкавина да можно!
      Но газпром народными деньгами скорее всего к себе в помойку притянет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2866

      шахта Заполярная > Болотоход 2 часа назад

      На счет Захаряна в точку.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 