Стала известна новая трансферная стратегия «Спартака»

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«Спартак» готовит трансферную новую стратегию.
«Глава спортивного блока «Спартака» Пол Эшуорт сейчас разрабатывает стратегию трансферной политики.
По словам собеседника в клубе, в вопросах трансферов Эшуорт планирует продолжать курс своего предшественника Луки Каттани: поиск и подписание молодых талантливых и сильных футболистов с российским паспортом и – точечно – легионеров высокого уровня.
При этом один из источников «РБК Спорт», близких к клубу, пояснил, что четких возрастных критериев для новичков нет: «Есть пример Антона Зиньковского, который перешел в клуб в 26 лет. Такие варианты допустимы, если игрок соответствует клубу».
При этом если раньше за поиск футболистов отвечал сам Каттани, а селекционная служба не принимала никаких решений, то сейчас в клубе хотят расширить возможности входящих в спортивный блок служб, в том числе и селекции.
В ближайшее трансферное окно департамент Эшуорта совместно с селекционной службой будут обсуждать кандидатуры потенциальных новичков. Предполагается, что они примут коллегиальный список претендентов.
После этого Эшуорт и технический координатор Артем Ребров обсудят трансферы с главным тренером. Затем список кандидатов будет представлен на согласование в трансферный комитет и на утверждение совета директоров», – сообщает «РБК Спорт».
- «Спартак» занимает четвертое место в РПЛ.
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