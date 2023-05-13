«Химки» и «Спартак» сыграют в матче 27-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Арена-Химки».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Евгений Кукуляк (Россия)

Матчей в сезоне: 11

Желтые карточки: 49 (4,4 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 21

Игра первого круга закончилась крупной победой «Спартака» со счетом 5:0.

Коэффициенты:

Победа «Химок» – 6.20

Ничья – 5.00

Победа «Спартака» – 1.48

Прогноз на матч: победа «Спартака» с форой (-1)

Где смотреть матч Химки – Спартак