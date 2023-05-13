«Химки» и «Спартак» сыграют в матче 27-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Арена-Химки».
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Химки: Антон Митрюшкин – Петар Голубович, Лео Андраде, Виталий Лысцов – Жаниу Бикел, Резиуан Мирзов, Никола Антич, Аяз Гулиев, Лев Скворцов – Мори Гбане, Александр Долгов.
- Спартак: Александр Селихов – Томаш Тавареш, Алексис Дуарте, Даниил Денисов, Никита Чернов – Квинси Промес, Роман Зобнин, Антон Зиньковский, Кристофер Мартинс – Александр Соболев, Кейта Бальде.
Судья: Евгений Кукуляк (Россия)
- Матчей в сезоне: 11
- Желтые карточки: 49 (4,4 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 21
Игра первого круга закончилась крупной победой «Спартака» со счетом 5:0.
Коэффициенты:
- Победа «Химок» – 6.20
- Ничья – 5.00
- Победа «Спартака» – 1.48
Прогноз на матч: победа «Спартака» с форой (-1)
Источник: «Бомбардир»