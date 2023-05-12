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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Химки» – «Спартак»: 27 тур РПЛ, 13 мая 2023

    «Химки» и «Спартак» сыграют в матче 27-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Арена-Химки».

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Евгений Кукуляк (Россия)

    • Матчей в сезоне: 11
    • Желтые карточки: 49 (4,4 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 1
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Игра первого круга закончилась крупной победой «Спартака» со счетом 5:0.

    Коэффициенты:

    • Победа «Химок» – 6.20
    • Ничья – 5.00
    • Победа «Спартака» – 1.48

    Прогноз на матч: победа «Спартака» с форой (-1)

    Где смотреть матч Химки – Спартак

    Источник: «Бомбардир»

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