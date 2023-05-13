«Химки» и «Спартак» сыграют в матче 27-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Арена-Химки».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея на счету 49 очков. «Химки» с 17 очками идут на 15-й строчке.

Игра первого круга закончилась крупной победой «Спартака» со счетом 5:0.

Матч состоится в субботу, 13 мая.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 14:00 мск.

«Спартак» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей – 1,46. На ничью можно поставить за 5,40. На выигрыш «Химок» дают 6,40.

Прогноз на матч Химки – Спартак