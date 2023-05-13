«Химки» и «Спартак» сыграют в матче 27-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Арена-Химки».
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея на счету 49 очков. «Химки» с 17 очками идут на 15-й строчке.
Игра первого круга закончилась крупной победой «Спартака» со счетом 5:0.
- Матч состоится в субботу, 13 мая.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
- Начало – в 14:00 мск.
«Спартак» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей – 1,46. На ничью можно поставить за 5,40. На выигрыш «Химок» дают 6,40.
Источник: «Бомбардир»