Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черчесов высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ

11 мая 2023, 08:30
1

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил успехи «Зенита».

«Зенит» взял пятый титул подряд. Как оцените это достижение Семака? Многие любят утверждать, что на его месте любой бы такого успеха добился.

– Пять титулов подряд и «Ференцварош» взял, в двух из которых я поучаствовал. У «Ференцвароша», «Баварии», «Зенита», «ПСЖ» есть потенциал, но им надо правильно пользоваться.

Семаку это удаeтся, потому что он знает клуб. До Сергея Богдановича в «Зените» были более статусные тренеры, но таких успехов не добивались.

Я рад за него, неслучайно, что именно российский тренер принeс Санкт-Петербургу вторую звезду. Понятно, что я симпатизировал «Спартаку», но победил тот, кто достоин.

– Что должны сделать остальные клубы, чтобы эту гегемонию прервать?

– Не хочется никого учить, да и мало матчей в этом сезоне РПЛ я смотрел. Сложно сказать, кто как играет. Единственное – одного желания будет мало для того, чтобы опередить «Зенит».

Уровень футболистов, тренировочный процесс надо подтягивать, клуб должен соответствовать амбициям. Те, кто могут на это замахнуться, в России есть. А остальное пусть сами решают.

  • «Зенит» стал чемпионом России в воскресенье благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).
  • Для них это 5-й титул подряд и 10-й в истории.

Еще по теме:
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо» 1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте» 13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Черчесов Станислав Семак Сергей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1683791527
И ни слова про Газпром, скрепненько так.
Ответить
Главные новости
«Зенит» пошел в ЭСК по моменту из матча с ЦСКА
20:55
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
20:51
1
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
20:41
2
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
20:28
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
10
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
2
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
5
Все новости
Все новости
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
9
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
2
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
5
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
5
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
2
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
13
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
8
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
23
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
19
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
10
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
15
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирскую команду
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+