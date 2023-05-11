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    Черчесов высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил успехи «Зенита».

    «Зенит» взял пятый титул подряд. Как оцените это достижение Семака? Многие любят утверждать, что на его месте любой бы такого успеха добился.

    – Пять титулов подряд и «Ференцварош» взял, в двух из которых я поучаствовал. У «Ференцвароша», «Баварии», «Зенита», «ПСЖ» есть потенциал, но им надо правильно пользоваться.

    Семаку это удаeтся, потому что он знает клуб. До Сергея Богдановича в «Зените» были более статусные тренеры, но таких успехов не добивались.

    Я рад за него, неслучайно, что именно российский тренер принeс Санкт-Петербургу вторую звезду. Понятно, что я симпатизировал «Спартаку», но победил тот, кто достоин.

    – Что должны сделать остальные клубы, чтобы эту гегемонию прервать?

    – Не хочется никого учить, да и мало матчей в этом сезоне РПЛ я смотрел. Сложно сказать, кто как играет. Единственное – одного желания будет мало для того, чтобы опередить «Зенит».

    Уровень футболистов, тренировочный процесс надо подтягивать, клуб должен соответствовать амбициям. Те, кто могут на это замахнуться, в России есть. А остальное пусть сами решают.

    • «Зенит» стал чемпионом России в воскресенье благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).
    • Для них это 5-й титул подряд и 10-й в истории.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.05.2023 08:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18300

      NewLife 18 часов назад

      И ни слова про Газпром, скрепненько так.

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