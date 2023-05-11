Черчесов высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил успехи «Зенита».

– «Зенит» взял пятый титул подряд. Как оцените это достижение Семака? Многие любят утверждать, что на его месте любой бы такого успеха добился.

– Пять титулов подряд и «Ференцварош» взял, в двух из которых я поучаствовал. У «Ференцвароша», «Баварии», «Зенита», «ПСЖ» есть потенциал, но им надо правильно пользоваться.

Семаку это удаeтся, потому что он знает клуб. До Сергея Богдановича в «Зените» были более статусные тренеры, но таких успехов не добивались.

Я рад за него, неслучайно, что именно российский тренер принeс Санкт-Петербургу вторую звезду. Понятно, что я симпатизировал «Спартаку», но победил тот, кто достоин.

– Что должны сделать остальные клубы, чтобы эту гегемонию прервать?

– Не хочется никого учить, да и мало матчей в этом сезоне РПЛ я смотрел. Сложно сказать, кто как играет. Единственное – одного желания будет мало для того, чтобы опередить «Зенит».

Уровень футболистов, тренировочный процесс надо подтягивать, клуб должен соответствовать амбициям. Те, кто могут на это замахнуться, в России есть. А остальное пусть сами решают.