Уход Бускетса из «Барсы», реформа Второй лиги и другие новости

В «Сочи» назвали тренера на следующий сезон.

Терюшков предложил переименовать «Химки».

«Манчестер Юнайтед» готовит 100 миллионов за форварда, чья мастурбация попала в сеть.

«Барселона» объявила об уходе Бускетса после 18 лет в клубе.

Орлов назвал Дзюбу и Слуцкого гопниками: «Позор для нашего футбола и общества».

Зобнин: «Настанут времена, когда «Зенит» снова будет «булочкой» для «Спартака».

ЭСК получил обращение от «Спартака»: клуб просит разобрать два эпизода в матче с «Зенитом».

Гвардиола назвал величайшего игрока всех времен.

«Милан» продлил лучшего игрока прошлого сезона Серии А.

Агент Дивеева: «По Игорю появились новые зарубежные варианты».

РФС утвердил реформу Второй лиги.