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    • Уход Бускетса из «Барсы», реформа Второй лиги и другие новости

    Уход Бускетса из «Барсы», реформа Второй лиги и другие новости

    В «Сочи» назвали тренера на следующий сезон.

    Терюшков предложил переименовать «Химки».

    «Манчестер Юнайтед» готовит 100 миллионов за форварда, чья мастурбация попала в сеть.

    «Барселона» объявила об уходе Бускетса после 18 лет в клубе.

    Орлов назвал Дзюбу и Слуцкого гопниками: «Позор для нашего футбола и общества».

    Зобнин: «Настанут времена, когда «Зенит» снова будет «булочкой» для «Спартака».

    ЭСК получил обращение от «Спартака»: клуб просит разобрать два эпизода в матче с «Зенитом».

    Гвардиола назвал величайшего игрока всех времен.

    «Милан» продлил лучшего игрока прошлого сезона Серии А.

    Агент Дивеева: «По Игорю появились новые зарубежные варианты».

    РФС утвердил реформу Второй лиги.

    Источник: «Бомбардир»

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    11.05.2023 00:43
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