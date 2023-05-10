Гвардиола назвал величайшего игрока всех времен

Конечно были и до Месси великие игроки которых боготворили, будут наверняка и после него. У всех свое субъективное мнение.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал лучшего футболиста в истории.
«Месси – величайший игрок всех времен», – заявил Гвардиола.
- Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.
- Ожидается, что он перейдет в «Аль-Хиляль».
- Сообщалось, что в Саудовской Аравии нападающий сможет заработать 600 миллионов долларов.
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