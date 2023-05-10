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    Гвардиола назвал величайшего игрока всех времен

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал лучшего футболиста в истории.

    «Месси – величайший игрок всех времен», – заявил Гвардиола.

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    Источник: ESPN

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101439

      zigbert 1 час назад

      Конечно были и до Месси великие игроки которых боготворили, будут наверняка и после него. У всех свое субъективное мнение.

      0
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      Рейтинг: +4287

      Иван Петров 1986 3 часа назад

      А как же Марадона ?

      0
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      Рейтинг: +2450

      Maxi_7 3 часа назад

      Абсолютно непредвзятое и не субъективное мнение. Мы его, конечно же, учтём(нет).

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      Рейтинг: +10

      yuthgfqws 3 часа назад

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      Рейтинг: +14632

      Алексей З 3 часа назад

      Абсолютно лучшего невозможно назвать, в каждом временном периоде (за 100+ лет ) были гениальные игроки.
      Месси Велик и для гвардиоловской "тики-таки" просто идеален, но слава Богу футбол многообразен.

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      Рейтинг: +460

      НикКин 4 часа назад

      Вообще не согласен

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