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    В «Сочи» назвали тренера на следующий сезон

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг после матча 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:3) сообщил, что в следующем сезоне тренировать команду будет Дмитрий Хохлов.

    Хохлов принял «Сочи» в апреле после ухода Курбана Бердыева.

    • Сочинцы идут в РПЛ 10-ми.
    • Следующий соперник – «Ростов» (14 мая).
    • В прошлом сезоне они финишировали 2-ми.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101439

      zigbert 9 часов назад

      Сейчас у Сочи устойчивое положение в таблице, так что Хохлову можно будет экспериментировать с составом, внедрять новые идеи.

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      Рейтинг: +7054

      sochi-2013 10 часов назад

      По составу и тренер.

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      Рейтинг: +10

      kioperty 13 часов назад

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      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 14 часов назад

      Странно, что Хохлов не банится, а ***** банятся

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      Рейтинг: +24685

      DOCTOR PENALTY > Дядя Серёжа 11 часов назад

      Не волнуйся, забанит его Ротенберг на следующий сезон. )))

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