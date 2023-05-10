В «Сочи» назвали тренера на следующий сезон

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг после матча 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:3) сообщил, что в следующем сезоне тренировать команду будет Дмитрий Хохлов.

Хохлов принял «Сочи» в апреле после ухода Курбана Бердыева.

Сочинцы идут в РПЛ 10-ми.

Следующий соперник – «Ростов» (14 мая).

В прошлом сезоне они финишировали 2-ми.

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