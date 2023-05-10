В «Сочи» назвали тренера на следующий сезон

Сейчас у Сочи устойчивое положение в таблице, так что Хохлову можно будет экспериментировать с составом, внедрять новые идеи.
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг после матча 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:3) сообщил, что в следующем сезоне тренировать команду будет Дмитрий Хохлов.
Хохлов принял «Сочи» в апреле после ухода Курбана Бердыева.
- Сочинцы идут в РПЛ 10-ми.
- Следующий соперник – «Ростов» (14 мая).
- В прошлом сезоне они финишировали 2-ми.
Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением