«Милан» продлил лучшего игрока прошлого сезона Серии А

Нападающий «Милана» Рафаэль Леау продлил контракт с клубом, сообщает журналист Карло Лаудиса.

23-летний португалец подписал новое соглашение с «Миланом» до 2028 года. Леау будет зарабатывать 7 миллионов евро за сезон и еще 2 миллиона в качестве бонуса.