«Милан» продлил лучшего игрока прошлого сезона Серии А

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Нападающий «Милана» Рафаэль Леау продлил контракт с клубом, сообщает журналист Карло Лаудиса.
23-летний португалец подписал новое соглашение с «Миланом» до 2028 года. Леау будет зарабатывать 7 миллионов евро за сезон и еще 2 миллиона в качестве бонуса.