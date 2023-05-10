Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Милан» продлил лучшего игрока прошлого сезона Серии А

    Нападающий «Милана» Рафаэль Леау продлил контракт с клубом, сообщает журналист Карло Лаудиса.

    23-летний португалец подписал новое соглашение с «Миланом» до 2028 года. Леау будет зарабатывать 7 миллионов евро за сезон и еще 2 миллиона в качестве бонуса.

    • Леау в «Милане» с 2019 года.
    • Португалец – лучший игрок прошлого сезона Серии А.
    • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.
    • Интерес к нему проявляли «Бавария», «ПСЖ» и клубы АПЛ.

    Новости по теме
    Лучший игрок прошлого сезона Серии А отказал двум топ-клубам
    Леау установил личный рекорд результативности
    Серия А. «Милан» победил «Лечче» благодаря дублю Леау 1
    Источник: твиттер Карло Лаудисы

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:47
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      yuthgfqws 3 часа назад

      Ребята, поверьте, я в свое вемя перелопатил тысячи сайтов проозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ!
      По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, заходим в Яндекс вбиваем: кинг бол ру и переходим по ервой же ссылке.
      Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русcком интернете НЕТ! ОТВЕЧАЮ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1279

      Таврида 3 часа назад

      Ну да, Наполи в ЛЧ "похоронил".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1349

      Болотоход 4 часа назад

      Правильно все! Ты должен понимать. что играешь в ВЕЛИКОМ клубе!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +159

      JIEGEHDA > Болотоход 4 часа назад

      Или ? Или быть Донаруммой :-D

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 