Орлов назвал Дзюбу и Слуцкого гопниками: «Позор для нашего футбола и общества»

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал экс-тренера ЦСКА Леонида Слуцкого и нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу за участие в юмористическом шоу «Ну, так нельзя, ***!».
«Как профессионал могу сказать, что шоу Слуцкого и Дзюбы – низкопробная работа. И одного и другого. Как можно позволять себе такое? Вы работаете на аудиторию. Вас смотрят женщины и дети, а вы материтесь. Как гопники себя ведете!
Это позор. Позор для нашего футбола и общества, что у нас такие представители», – сказал Орлов.
- Дзюба и Леонид Слуцкий – ведущие шоу «Ну, так нельзя, ***!».
- Проект запустил «Коммент.Шоу».
- 34-летний нападающий выступает за «Локо» с февраля.
Источник: Sport24