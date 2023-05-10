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    • Орлов назвал Дзюбу и Слуцкого гопниками: «Позор для нашего футбола и общества»

    Орлов назвал Дзюбу и Слуцкого гопниками: «Позор для нашего футбола и общества»

    Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал экс-тренера ЦСКА Леонида Слуцкого и нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу за участие в юмористическом шоу «Ну, так нельзя, ***!».

    «Как профессионал могу сказать, что шоу Слуцкого и Дзюбы – низкопробная работа. И одного и другого. Как можно позволять себе такое? Вы работаете на аудиторию. Вас смотрят женщины и дети, а вы материтесь. Как гопники себя ведете!

    Это позор. Позор для нашего футбола и общества, что у нас такие представители», – сказал Орлов.

    • Дзюба и Леонид Слуцкий – ведущие шоу «Ну, так нельзя, ***!».
    • Проект запустил «Коммент.Шоу».
    • 34-летний нападающий выступает за «Локо» с февраля.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4287

      Иван Петров 1986 3 часа назад

      Совсем недавно ты его нахваливал. Если бы он в помойке играл, ты бы его и сейчас хвалил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19675

      Cleaner 6 часов назад

      Орлов - позор всех наших комментаторов. Проплаченный голос Зенита...(((((((((((((((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4152

      Эном айс > Cleaner 3 часа назад

      Зенит-то причём, Тирет ?)
      Пост про двух придурков, не более..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19675

      Cleaner > Эном айс 2 часа назад

      Как это Зенит при чем??????????????????????????? Гена Орлов это разве не ШТАТНЫЙ(!!!) комментатор Зенита???????????????????? Ну РЖУ блин ни могу!!!...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4152

      Эном айс 6 часов назад

      Позор-не позор. Одному что-то кушать надо...
      Другому , на эйфории от временных успехов соломку тоже подостлать.
      И оба ,лишь бы делом не заняться.
      Пошли бы в жопу, тваю мать.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 7 часов назад

      Дети в футболе с 6 лет так разговаривают причем вместе с тренерами ,очем ты Орлик

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1778

      Suvorov51 7 часов назад

      Ну не зря же Рукаку назвал гену ФЛЮГЕРОМ, а ведь как Флюгер восхволял Рукаку, когда он решил, что ВЕЛИКИЙ клуб Спартак без Рукаку пропадет, но тогда он ибыл Дзюбой, это потом побывав в питерской помойке он стал Рукаку, когда натягивал в раздевалке Азмунку, тогда Гена Флюгер был рад пообщаться с Рукаку, ну а теперь когда Рукаку перешел в нормальный клуб Флюгер прет всякую х..у..й н.ю..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4152

      Эном айс > Suvorov51 6 часов назад

      Обычно пропускаю бред..
      Но тут заинтересовался обилием .

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2159

      jek718875 8 часов назад

      Их шоу смотрят такие как я, а женщины и дети такую бяку не смотрят, не волнуйся дядя Гена

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11552

      "supermax" 8 часов назад

      шоу веселее, чем их футбол...пусть делают

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +660

      RUSARM 9 часов назад

      вот тут,я с дедом пожалуй соглашусь,все верно сказал!!

      6
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      Рейтинг: +146

      Chicha 9 часов назад

      Когда то Гена мразматик жопу вылизывал Дзюбе. Забыл видать.

      4
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