Орлов назвал Дзюбу и Слуцкого гопниками: «Позор для нашего футбола и общества»

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал экс-тренера ЦСКА Леонида Слуцкого и нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу за участие в юмористическом шоу «Ну, так нельзя, ***!».

«Как профессионал могу сказать, что шоу Слуцкого и Дзюбы – низкопробная работа. И одного и другого. Как можно позволять себе такое? Вы работаете на аудиторию. Вас смотрят женщины и дети, а вы материтесь. Как гопники себя ведете!

Это позор. Позор для нашего футбола и общества, что у нас такие представители», – сказал Орлов.