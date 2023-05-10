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  • Орлов назвал Дзюбу и Слуцкого гопниками: «Позор для нашего футбола и общества»

Орлов назвал Дзюбу и Слуцкого гопниками: «Позор для нашего футбола и общества»

10 мая 2023, 13:59
11

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал экс-тренера ЦСКА Леонида Слуцкого и нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу за участие в юмористическом шоу «Ну, так нельзя, ***!».

«Как профессионал могу сказать, что шоу Слуцкого и Дзюбы – низкопробная работа. И одного и другого. Как можно позволять себе такое? Вы работаете на аудиторию. Вас смотрят женщины и дети, а вы материтесь. Как гопники себя ведете!

Это позор. Позор для нашего футбола и общества, что у нас такие представители», – сказал Орлов.

  • Дзюба и Леонид Слуцкий – ведущие шоу «Ну, так нельзя, ***!».
  • Проект запустил «Коммент.Шоу».
  • 34-летний нападающий выступает за «Локо» с февраля.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Слуцкий Леонид Орлов Геннадий
Комментарии (11)
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Chicha
1683717049
Когда то Гена мразматик жопу вылизывал Дзюбе. Забыл видать.
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RUSARM
1683717080
вот тут,я с дедом пожалуй соглашусь,все верно сказал!!
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"supermax"
1683717627
шоу веселее, чем их футбол...пусть делают
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jek718875
1683719267
Их шоу смотрят такие как я, а женщины и дети такую бяку не смотрят, не волнуйся дядя Гена
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bashnat013
1683722573
Дети в футболе с 6 лет так разговаривают причем вместе с тренерами ,очем ты Орлик
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Эном айс
1683725484
Позор-не позор. Одному что-то кушать надо... Другому , на эйфории от временных успехов соломку тоже подостлать. И оба ,лишь бы делом не заняться. Пошли бы в жопу, тваю мать.
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Иван Петров 1986
1683737427
Совсем недавно ты его нахваливал. Если бы он в помойке играл, ты бы его и сейчас хвалил.
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Benifacto
1683784611
ахахахах это говорит человек полностью себя сам дискредитирующий...
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