«Манчестер Юнайтед» готовит 100 миллионов за форварда, чья мастурбация попала в сеть

«Манчестер Юнайтед» настроен на трансфер нападающего «Бенфики» Гонсалу Рамуша.

Проведены переговоры о летнем переходе игрока за сумму в районе 100 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом году в сеть попали кадры, как Рамуш мастурбирует.

21-летний игрок стоит 40 миллионов евро.

В сезоне Примейры участник ЧМ-2022 провел 26 матчей, забил 17 голов, сделал 2 ассиста.

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