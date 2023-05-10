«Манчестер Юнайтед» готовит 100 миллионов за форварда, чья мастурбация попала в сеть

Главное что бы не на поле )) А так - наш то мастурбатор вне конкуренции ))))
«Манчестер Юнайтед» настроен на трансфер нападающего «Бенфики» Гонсалу Рамуша.
Проведены переговоры о летнем переходе игрока за сумму в районе 100 миллионов фунтов стерлингов.
- В прошлом году в сеть попали кадры, как Рамуш мастурбирует.
- 21-летний игрок стоит 40 миллионов евро.
- В сезоне Примейры участник ЧМ-2022 провел 26 матчей, забил 17 голов, сделал 2 ассиста.
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