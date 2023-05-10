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    • «Манчестер Юнайтед» готовит 100 миллионов за форварда, чья мастурбация попала в сеть

    «Манчестер Юнайтед» готовит 100 миллионов за форварда, чья мастурбация попала в сеть

    «Манчестер Юнайтед» настроен на трансфер нападающего «Бенфики» Гонсалу Рамуша.

    Проведены переговоры о летнем переходе игрока за сумму в районе 100 миллионов фунтов стерлингов.

    • В прошлом году в сеть попали кадры, как Рамуш мастурбирует.
    • 21-летний игрок стоит 40 миллионов евро.
    • В сезоне Примейры участник ЧМ-2022 провел 26 матчей, забил 17 голов, сделал 2 ассиста.

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    Источник: Mirror

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    Сегодня, 11:31
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +7068

      Красногорск_Фан 7 часов назад

      Главное что бы не на поле )) А так - наш то мастурбатор вне конкуренции ))))

      0
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      Рейтинг: +10

      Al Dagistani 9 часов назад

      не стоит он этих денег) тем более АПЛ не Португалия)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1349

      Болотоход 9 часов назад

      Позор газпрому)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11573

      alp 9 часов назад

      почему то такая херня происходит только с нападающими.. совпадение?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      dauzhhhhh 9 часов назад

      МанЮ Зюбу возьмите...Он первый драчилюн..Дешевле вам получица.

      1
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      Рейтинг: +19675

      Cleaner 9 часов назад

      ДЗЮБА переходит в Манчестер Юнайтед??!...)))

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      Рейтинг: +18737

      ilichkadr > Cleaner 9 часов назад

      В Манчестер Сити. Там туже мастурбаторы нужны.

      0
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      Рейтинг: +14474

      Skull_Boy 10 часов назад

      Одного уже такого забивного купил Ливерпуль и Милан пару так сезонов назад, только толку от них нет нихрена, а цена велика и игроки из чемпионата Португалии это коты в мешке заигрывает максимум один из 10ти и лучше бы взяли бесплатно Диаса

      0
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      Рейтинг: +25065

      bset 10 часов назад

      Это все ерунда. Мы-то знаем, кто Гагарин в этом деле. Гордимся

      7
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      Рейтинг: +2159

      jek718875 10 часов назад

      Этому дрочиле, ещё учиться и учиться,чтоб догнать нашего дрочилу

      2
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      Рейтинг: +1151

      qawzsexdr 10 часов назад

      Были уже комментарии про Рукаку (игрочишку) ?

      1
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