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Терюшков предложил переименовать «Химки»

10 мая 2023, 09:58
6

Депутат Госдумы РФ, бывший куратор «Химок» Роман Терюшков считает, что клубу не помешает переименование.

– На матче «Химки»«Динамо» присутствовало 1300 зрителей. Не считаете ли вы стыдным данный показатель?

– Клуб должен стать не городским, а областным. Впереди много работы, чтобы каждый житель Подмосковья чувствовал свою сопричастность, близость к клубу.

Надеюсь, клуб вернется к идее с новым названием. В свое время я предлагал обсудить историческое название «Новатор».

  • Клуб основан в 1997 году.
  • Он выиграл Первую лигу в 2006 году.
  • В РПЛ «Химки» с 2020 года.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Химки Терюшков Роман
Комментарии (6)
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jek718875
1683704495
Переименуйте Химки в Реал, и народ повалит, отбоя не будет
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Таврида
1683707292
Ага, и кровати переставьте. К пердиву готовься, дурик.
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Давид59
1683712467
То, что переименование не помешает это факт. Как в том анекдоте, когда человек лежал на асфальте, а одна бабуля кричала: дайте ему бульон! И объяснила: может быть не поможет, но и не помешает, это точно.
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Вомбат
1683715877
Исторические названия "Новатор", "Светлый путь", "Заветы Ильича" и т.д. давно уже не актуальны. Вот есть команда "2 дротс". Для Химок больше подошло бы заменить цифру буквой. Хоть и не из нашего алфавита, но для большинства россиян очень даже своя.
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моэм
1683779036
Лучше переименовать Терюшкова . хотя бы затем . чтобы у людей стало поменьше приступов тошноты .
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