Терюшков предложил переименовать «Химки»

Вот смотрю Тюрюшков что то предлагает, а что конкретно не понятно, но ладно это его забавы, и вдруг вижу помойные питерские здесь, а они то что делают, ведь все купили медальки, звездочки, пачпорта , вы то зачем сюда вонь свою из питера несете, все уже забыли о вас, нет воняют нет сил, когда ж вас от помойки оторвут или вонь это навсегда
Депутат Госдумы РФ, бывший куратор «Химок» Роман Терюшков считает, что клубу не помешает переименование.
– На матче «Химки» – «Динамо» присутствовало 1300 зрителей. Не считаете ли вы стыдным данный показатель?
– Клуб должен стать не городским, а областным. Впереди много работы, чтобы каждый житель Подмосковья чувствовал свою сопричастность, близость к клубу.
Надеюсь, клуб вернется к идее с новым названием. В свое время я предлагал обсудить историческое название «Новатор».
- Клуб основан в 1997 году.
- Он выиграл Первую лигу в 2006 году.
- В РПЛ «Химки» с 2020 года.
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