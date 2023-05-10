Терюшков предложил переименовать «Химки»

Депутат Госдумы РФ, бывший куратор «Химок» Роман Терюшков считает, что клубу не помешает переименование.

– На матче «Химки» – «Динамо» присутствовало 1300 зрителей. Не считаете ли вы стыдным данный показатель?

– Клуб должен стать не городским, а областным. Впереди много работы, чтобы каждый житель Подмосковья чувствовал свою сопричастность, близость к клубу.

Надеюсь, клуб вернется к идее с новым названием. В свое время я предлагал обсудить историческое название «Новатор».

Клуб основан в 1997 году.

Он выиграл Первую лигу в 2006 году.

В РПЛ «Химки» с 2020 года.

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