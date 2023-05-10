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    Терюшков предложил переименовать «Химки»

    Депутат Госдумы РФ, бывший куратор «Химок» Роман Терюшков считает, что клубу не помешает переименование.

    – На матче «Химки»«Динамо» присутствовало 1300 зрителей. Не считаете ли вы стыдным данный показатель?

    – Клуб должен стать не городским, а областным. Впереди много работы, чтобы каждый житель Подмосковья чувствовал свою сопричастность, близость к клубу.

    Надеюсь, клуб вернется к идее с новым названием. В свое время я предлагал обсудить историческое название «Новатор».

    • Клуб основан в 1997 году.
    • Он выиграл Первую лигу в 2006 году.
    • В РПЛ «Химки» с 2020 года.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1778

      Suvorov51 6 часов назад

      Вот смотрю Тюрюшков что то предлагает, а что конкретно не понятно, но ладно это его забавы, и вдруг вижу помойные питерские здесь, а они то что делают, ведь все купили медальки, звездочки, пачпорта , вы то зачем сюда вонь свою из питера несете, все уже забыли о вас, нет воняют нет сил, когда ж вас от помойки оторвут или вонь это навсегда

      0
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      Рейтинг: +1163

      Спартач80 7 часов назад

      Немытые шалашовки с болот,без Спартака жить не могут...

      0
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      Рейтинг: +12628

      Вомбат 9 часов назад

      Исторические названия "Новатор", "Светлый путь", "Заветы Ильича" и т.д. давно уже не актуальны. Вот есть команда "2 дротс". Для Химок больше подошло бы заменить цифру буквой. Хоть и не из нашего алфавита, но для большинства россиян очень даже своя.

      0
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      Рейтинг: +6452

      Давид59 10 часов назад

      То, что переименование не помешает это факт. Как в том анекдоте, когда человек лежал на асфальте, а одна бабуля кричала: дайте ему бульон! И объяснила: может быть не поможет, но и не помешает, это точно.

      0
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      Рейтинг: +1279

      Таврида 11 часов назад

      Ага, и кровати переставьте. К пердиву готовься, дурик.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2159

      jek718875 12 часов назад

      Переименуйте Химки в Реал, и народ повалит, отбоя не будет

      3
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      Рейтинг: +4693

      fakeid 12 часов назад

      в таком случае предлагаю вернуть спартаку любое из исторических названий: пищевик, пищевкус, промкооперация.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1086

      SLADE2019 > fakeid 12 часов назад

      Кто о чем, а ты лишенец опять про Спартак. Откуда же такие маньяки берутся? Видно в вашем петербурге с психиатрами тоже плохо, раз ты не вылечился до сих пор.

      4
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      Рейтинг: +14474

      Skull_Boy > SLADE2019 11 часов назад

      Ученые подтвердили, что самые тупые люди в России живут в Ленинградской и ХМАО

      5
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      Рейтинг: +29453

      JTherry > fakeid 10 часов назад

      в таком случае предлагаю вернуть зениту любое из исторических названий - "коломяги" или "унитаз", вот только не помню точно "з" на конце или "с", но и так сойдет...)

      3
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      Рейтинг: +14631

      Алексей З > SLADE2019 10 часов назад

      Отымели дурака, вот забыть и не может.
      По любому поводу их вспоминает.

      0
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      Рейтинг: +4693

      fakeid > JTherry 10 часов назад

      эти клубы к зениту имеют такое же отношение, что и к спартаку)

      0
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      Рейтинг: +1086

      SLADE2019 > Алексей З 10 часов назад

      Видимо так и есть, нельзя же круглосуточно на Спартаке маньячить.

      0
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      Рейтинг: +18146

      Barmaleushka > JTherry 10 часов назад

      Это названия времён РИ . А в Москве в это время что было на месте спартака ? Ничего . ФеКе Ничего из Москвы - звучит .

      0
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      Рейтинг: +18146

      Barmaleushka > Skull_Boy 9 часов назад

      Какие учёные ? Британские ? Тарасофские ? Пиратские ?

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      Рейтинг: +29453

      JTherry > JTherry 5 часов назад

      не угадал, если гадал - это названия команд уже советского периода становления футбола (1922), и в именно в этом году был сыгран первый матч между двумя городами - Москвы и Питера... в 1922 году в апреле был организован клуб МКС, с которого и началась история Спартака...) учи историю, бармалей...

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      Рейтинг: +18146

      Barmaleushka > JTherry 5 часов назад

      Да помню примерно что к чему . "Unitas" - как я и говорил , основан в 1904 году , цвета красно-белые , в 20-30х назывался "Спартак(!)" и "Пищевкус"... Согласись , а роль предшественника Зенита явно не тянет .
      "Коломяги" - больше подходит на эту роль (по крайне мере по клубным цветам).

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