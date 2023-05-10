Анри назвал умнейшего игрока, которого видел

Бывший игрок сборной Франции Тьерри Анри восхищен выступлением полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.

«Де Брюйне проявил себя в первом полуфинале Лиги чемпионов против «Реала» (1:1). Он забил важный гол.

У Кевина лучший мозг из тех игроков, которых я видел. Он самый умный. По мышлению его никто не превосходит. Работая в сборной Бельгии, я наблюдал за Де Брюйне. Он перфекционист и невероятный игрок», – сказал Анри.

31-летний бельгиец стоит 80 миллионов евро.

Он в Манчестере с 2015 года.

В сезоне АПЛ у Де Брюйне 30 матчей, 7 голов, 18 ассистов.

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