Воробьев из «Оренбурга» верит в борьбу за топ-3 в следующем сезоне

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев не исключил попадание команды в топ-3 РПЛ в следующем сезоне.

«Если судить по игре, то «Оренбург» должен быть выше в турнирной таблице. Есть ещe шансы подняться выше – и все к этому стремятся. Никто из команды не хочет быть в середине таблицы. Есть уверенность, что в следующем сезоне мы сохраним и улучшим этот результат: даже можем побороться за медали», – сказал Воробьев.

Игрок – воспитанник «Краснодара».

Сейчас «Оренбург» идет в РПЛ 8-м.

В прошлом сезоне оренбуржцы были в Первой лиге.

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