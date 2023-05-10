Воробьев из «Оренбурга» верит в борьбу за топ-3 в следующем сезоне

Ваши результаты осенью в гостях - нонсенс.
Дома , на искусственном вы хороши , а на выезде как все.
Сейчас латинос раскупят более статусные клубы и какая тройка ?
Мечтатель однако.
Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев не исключил попадание команды в топ-3 РПЛ в следующем сезоне.
«Если судить по игре, то «Оренбург» должен быть выше в турнирной таблице. Есть ещe шансы подняться выше – и все к этому стремятся. Никто из команды не хочет быть в середине таблицы. Есть уверенность, что в следующем сезоне мы сохраним и улучшим этот результат: даже можем побороться за медали», – сказал Воробьев.
- Игрок – воспитанник «Краснодара».
- Сейчас «Оренбург» идет в РПЛ 8-м.
- В прошлом сезоне оренбуржцы были в Первой лиге.
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