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    • Воробьев из «Оренбурга» верит в борьбу за топ-3 в следующем сезоне

    Воробьев из «Оренбурга» верит в борьбу за топ-3 в следующем сезоне

    Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев не исключил попадание команды в топ-3 РПЛ в следующем сезоне.

    «Если судить по игре, то «Оренбург» должен быть выше в турнирной таблице. Есть ещe шансы подняться выше – и все к этому стремятся. Никто из команды не хочет быть в середине таблицы. Есть уверенность, что в следующем сезоне мы сохраним и улучшим этот результат: даже можем побороться за медали», – сказал Воробьев.

    • Игрок – воспитанник «Краснодара».
    • Сейчас «Оренбург» идет в РПЛ 8-м.
    • В прошлом сезоне оренбуржцы были в Первой лиге.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14631

      Алексей З 13 часов назад

      Ваши результаты осенью в гостях - нонсенс.
      Дома , на искусственном вы хороши , а на выезде как все.
      Сейчас латинос раскупят более статусные клубы и какая тройка ?
      Мечтатель однако.

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