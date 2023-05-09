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    • «Такого никогда не было»: Черчесов рассказал, с какими проблемами столкнулся в «Ференцвароше»

    «Такого никогда не было»: Черчесов рассказал, с какими проблемами столкнулся в «Ференцвароше»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу клуба в чемпионате Венгрии.

    «Чемпионства в 2022 году и в 2023 разные. Во время первого мы пришли в середине сезона. Сейчас была предсезонка, удалось неплохо подготовить команду – неслучайно у нас был такой отрыв.

    Мы играли стабильно, пока не вмешались травмы и дисквалификации. Бывало, что 10 основных игроков не выходили на поле – такого никогда не было, о чeм мне местный помощник рассказал.

    Для побед нужна команда, в которой определeнные люди могут делать разницу, а не только организация игры. Сейчас все потихоньку восстанавливаются, но основного состава пока нет. С другой стороны – подтянулась молодeжь, у нас 17-летний форвард уже пять голов забил», – сказал Черчесов.

    • Тренер в Венгрии с 2021 года.
    • «Ференцварош» под руководством Черчесова дважды подряд выиграл чемпионат страны.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.05.2023 22:47
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