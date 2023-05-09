Николич не вернется в РПЛ – он выбирает между двумя клубами

Экс-тренер «Локомотива» Марко Николич не рассматривает предложения из РПЛ.

«Для Марко сейчас нереально вернуться в РПЛ, потому что сербский специалист хочет иметь возможность выступать в еврокубках.

На данный момент он отклонил все предложения из России и открыт для клубов из Европы.

Этим летом наиболее возможными вариантами продолжения карьеры Николича могут стать сербский «Партизан» или израильский «Маккаби» из Хайфы», – сообщил источник Sport24.

Николич тренировал «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021-го года.

Под его руководством команда выиграла Кубок России.

Неделю назад сообщалось, что услуги балканского специалиста предлагались «Спартаку».

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