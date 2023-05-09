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    • Зарема ответила арбитру Егорову, который призвал ее «закрыть пасть и рожать детей»

    Зарема ответила арбитру Егорову, который призвал ее «закрыть пасть и рожать детей»

    Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала критику бывшего арбитра Игоря Егорова в свой адрес.

    Ранее Егоров заявил: «Салихова уже очень много говорит, ей уже пора закрыть свою пасть и заниматься своими делами. Пускай лучше детей рожает, чем обсуждает судей».

    «Если честно, я так и не смогла понять, какой именно из Егоровых обладает столь самобытным стилем изложения мыслей, надеюсь, они не родственники все. Ясно только то, что матч не смотрел, бразильцы великолепные, сексист, в вечном поиске мозга.

    Я бы предложила создать свой футбольный Оскар и номинировать всех Егоровых, чтобы не умалить ни чьи старания, Мешкова, Вилкова, Сергея Иванова, Казарцева за вклад в звезду «Зенита».

    Такое кино можно снять в российском чемпионате. Без них у «Зенита» ноль очков в европейских соревнованиях», – заявила Салихова.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:23
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    Комментарии38
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    • ...
      Рейтинг: +1038

      Krics 1 час назад

      Сразу видно уровень " культурной столицы",быдло на быдле,быдлом погоняет,ихмо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Mikki -Spb 5 часов назад

      Эй Зарема детишки.. не устали плакать и гадить штанишки???!! ахаха

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18133

      Barmaleushka 7 часов назад

      Какую пасть ? Она же не пастью это всё производит .

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1108

      SuperNils 7 часов назад

      Ничего не понятно, набор слов какой-то. Пусть лучше сиськи свои постит.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34265

      VVM1964 > SuperNils 7 часов назад

      Ну разумеется это писалось не для человека ищущего только "сиськи" на сайте )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +923

      rac531 > SuperNils 7 часов назад

      Из клуба Егоровых небось?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1108

      SuperNils > rac531 5 часов назад

      А что это такое - "клуб Егоровых"?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +923

      rac531 > SuperNils 4 часа назад

      Клуб продажных решал)
      Почетными членами являются Мешков, Иванов, Казарцев, Кукуляк, ...
      Председатели - Александр и ИГОРЬ ЕГОРОВЫ)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18133

      Barmaleushka 7 часов назад

      Вот сказать конкретно - чей вклад , каков вклад , она не скажет никогда . Серит полунамёками , потому как за конкретные обвинения и отвечать придётся по взрослому .

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18392

      paracetamol 7 часов назад

      Сказали заткнуть пасть, так заткни! Позорным экскортницам тут не место!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4189

      ziborock 8 часов назад

      "Вкратце" про Зенит 60-90-х: В 1967 году Зенит занял последнее место в чемпионате но остался в высшей лиге которую внезапно решили увеличить на 1 команду! Через 2 года высшую лигу сократили аж на 3 команды!)
      Идем дальше, наступает 1989 год, Зенит занимает в чемпионате последнее место выиграв лишь 5 матчей из 30, пропустив 48 мячей и вылетает в 1 лигу! 1990 год - Зенит 18-ый в 1 лиге и тут неожиданно 1 лигу расширяют, с чего бы это?!) 1991 год - Зенит 18-ый в 1 лиге (стабильность!) и вылетает во 2 лигу, но...... происходит чудо, чемпионат России расширяется до 20-и команд и Зенит каким то образом попадает в эту 20-ку.... из 2-ой лиги!!!))) Но недолго музыка играла и заняв в 1992 году 16-е место Зенит вновь оказывается в 1 лиге!

      13
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      ...
      Рейтинг: +4189

      ziborock > ziborock 7 часов назад

      1993 год - Зенит 2 место в 1 лиге. 1994 год - Зенит 13-е местио в 1 лиге. 1995 год - Зенит 3-ий в 1 лиге и..... внезапно высшую лигу расширяют до 18-и команд (барабанная дробь) на 2 года!) Но в отличии от Зенита в 1967 году, Тюменский Газовик не оставляют в высшей лиге, ну а причины ясны всем!)
      А теперь давайте, расскажите мне еще про то как Спартак тянули в 90-е!))) Спартак не нужно было тянуть, он сам всё мог, а вот немощных как раз таки и тянули! И ДО СИХ ПОР ТЯНУТ!!!

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18133

      Barmaleushka > ziborock 7 часов назад

      А разве кроме случаев с Зенитом ,расширения или сокращения высшей лиги не было . Давай про все случаи , начиная с 30-х годов .
      Объективный ты наш .

      3
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      ...
      Рейтинг: +4189

      ziborock > ziborock 7 часов назад

      Я что, справочная?! Ты и приводи факты, я свои уже привел! Но их же у тебя нет!))) Из второй лиги в высшую попасть смог только Зенит!)))

      5
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      ...
      Рейтинг: +13610

      R_a_i_n > ziborock 7 часов назад

      Все команды равны, но Зенит чуть-чуть ровнее других) Оказывается уже пол-века под Зенит регламент переделывают.

      2
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      ...
      Рейтинг: +18133

      Barmaleushka > ziborock 5 часов назад

      Понятно всё с тобой .
      Нех тогда своими фактами из википедии трясти .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21

      Mikki -Spb > ziborock 5 часов назад

      Ты все ещё плачешь сынок??? Вы только и можете как схватить старые трусы и ими махать, на большее вас не наградили мозгом!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +4189

      ziborock > ziborock 5 часов назад

      Молодец что признал мои слова фактами, а вот твоих фактов мы не видим! Что Зенит что болелы - только воздух сотрясать!))) Не пук даже а пшик сероводородный! Сранцевый газ словом!)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +4189

      ziborock > ziborock 5 часов назад

      Унучек, я не плачу, я ржу над вашими чемпионствами вместе со всей страной! А по поводу трусов это ты к своим, поинтересуйся с кого в этот раз их в раздевалке снимали!))) И нам мозги не нужны, у нас есть чистый разум!!! Это вы их просите у вышестоящей инстанции!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18133

      Barmaleushka > ziborock 5 часов назад

      Печально что свою "фсюстрану" вы путаете с Россией . Это таки две большие разницы .
      Пытаясь облить гавном победителей- подслащиваете горечь своего поражения .

      1
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      ...
      Рейтинг: +18133

      Barmaleushka > ziborock 5 часов назад

      Извиняюсь , забыл слово "факты" в кавычки запрятать . В твоём случае это именно "факты" .

      1
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      ...
      Рейтинг: +4189

      ziborock > Barmaleushka 4 часа назад

      Факт хоть в кавычках хоть без кавычек остается фактом а у вас только пшик...но я уже повторяюсь!))) Учите состав Зенита и историю, переходите из глоров на новый уровень!)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +4189

      ziborock > Barmaleushka 4 часа назад

      Я живу в 600 км от Москвы, в центре России, и только во время "чемпионств" Зенита у нас тишина!))) Потому что нах никому не нужны такие чемпионы и команды!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +18133

      Barmaleushka > ziborock 2 часа назад

      Давай запись тишины , свистун .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18133

      Barmaleushka > ziborock 2 часа назад

      Да , тебе всё едино - что варенье , что говно . Лишь бы в Зенит поплеваться .
      Почитай кто такие глоры (ну хотя бы свою ненаглядную "вики") и больше не позорься .

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      ...
      Рейтинг: +4189

      ziborock > Barmaleushka 2 часа назад

      Зачем мне вики, у меня жизненный опыт есть, ты как раз таки и попадаешь под определение "глор"!

      0
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      ...
      Рейтинг: +18133

      Barmaleushka > ziborock 2 часа назад

      Тебя ******* с опытом . Читай лучше "вики" .
      Это твои корефаны , в большинстве своём глоры махровые . Как мясо всерает - сразу разбегаются по норам .

      0
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      ...
      Рейтинг: +4189

      ziborock > Barmaleushka 2 часа назад

      Напомни мне когда Зенит "восрет" и мы вместе поищем ваших коих тут "раз-два и обчелся! Хотя вряд ли ты здесь будешь!)

      0
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      Рейтинг: +18133

      Barmaleushka > ziborock 1 час назад

      Напомню - ********* отбиваться .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1778

      Suvorov51 8 часов назад

      Ну просто и понятно, не надо оскорблять женщину, а уж тем более таким как Егоров, ну это так к слову, а Заремба молодец, говорит то , что другие боятся

      6
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      ...
      Рейтинг: +21

      Mikki -Spb > Suvorov51 5 часов назад

      Ржу не могу Зарема внук.. исчезни

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34265

      VVM1964 8 часов назад

      +++ !!! Молодец - без оскорблений и хамства !!! А "мужикам" ( умышленно беру в кавычки ) должно быть стыдно за свои истеричные, быдлячьи и пошлые нападки !!! (((

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18133

      Barmaleushka > VVM1964 7 часов назад

      В чём молодец ? В том , что сидя высоко и далеко , поплёскивает говнецом в сторону тех , кто у ней костью в горле застрял . Не переходя на прямые обвинения - ибо ссыкотно .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4139

      Эном айс > VVM1964 5 часов назад

      "истеричные, быдлячьи и пошлые нападки" -это всё я прочитал в Ваших говнометаниях за три дня ( слава Богу, был вне сайта))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18289

      NewLife 8 часов назад

      Я бы еще добавил голубой Оскар синиту за артистизм и мастерство симуляций - пусть сражаются за эту награду Клава, Малка и Боррелиоз. Ну а Мостовому и Быстрову выдать по медальке за .издёж.

      9
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      ...
      Рейтинг: +13610

      R_a_i_n > NewLife 8 часов назад

      Это точно. Над Соболевым смеялись, а под носом Малкольма не видят!

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21

      Mikki -Spb > R_a_i_n 5 часов назад

      Ваш Соболев изначально ***** в жизни не вышел, не футболист а нытик мамкин, выходи доказывай а не слюни пускай.. Малколм говорит не уровень?!!ахаа сказал урод который по пояс деревянный с рождения

      1
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