Зарема ответила арбитру Егорову, который призвал ее «закрыть пасть и рожать детей»

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала критику бывшего арбитра Игоря Егорова в свой адрес.

Ранее Егоров заявил: «Салихова уже очень много говорит, ей уже пора закрыть свою пасть и заниматься своими делами. Пускай лучше детей рожает, чем обсуждает судей».

«Если честно, я так и не смогла понять, какой именно из Егоровых обладает столь самобытным стилем изложения мыслей, надеюсь, они не родственники все. Ясно только то, что матч не смотрел, бразильцы великолепные, сексист, в вечном поиске мозга.

Я бы предложила создать свой футбольный Оскар и номинировать всех Егоровых, чтобы не умалить ни чьи старания, Мешкова, Вилкова, Сергея Иванова, Казарцева за вклад в звезду «Зенита».

Такое кино можно снять в российском чемпионате. Без них у «Зенита» ноль очков в европейских соревнованиях», – заявила Салихова.