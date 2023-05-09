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  • Зарема ответила арбитру Егорову, который призвал ее «закрыть пасть и рожать детей»

Зарема ответила арбитру Егорову, который призвал ее «закрыть пасть и рожать детей»

9 мая 2023, 12:23
19

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала критику бывшего арбитра Игоря Егорова в свой адрес.

Ранее Егоров заявил: «Салихова уже очень много говорит, ей уже пора закрыть свою пасть и заниматься своими делами. Пускай лучше детей рожает, чем обсуждает судей».

«Если честно, я так и не смогла понять, какой именно из Егоровых обладает столь самобытным стилем изложения мыслей, надеюсь, они не родственники все. Ясно только то, что матч не смотрел, бразильцы великолепные, сексист, в вечном поиске мозга.

Я бы предложила создать свой футбольный Оскар и номинировать всех Егоровых, чтобы не умалить ни чьи старания, Мешкова, Вилкова, Сергея Иванова, Казарцева за вклад в звезду «Зенита».

Такое кино можно снять в российском чемпионате. Без них у «Зенита» ноль очков в европейских соревнованиях», – заявила Салихова.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Салихова Зарема
Комментарии (19)
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jek718875
1683624456
Отлищщщщно!ставлю пять!
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NewLife
1683625467
Я бы еще добавил голубой Оскар синиту за артистизм и мастерство симуляций - пусть сражаются за эту награду Клава, Малка и Боррелиоз. Ну а Мостовому и Быстрову выдать по медальке за .издёж.
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VVM1964
1683626574
+++ !!! Молодец - без оскорблений и хамства !!! А "мужикам" ( умышленно беру в кавычки ) должно быть стыдно за свои истеричные, быдлячьи и пошлые нападки !!! (((
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ziborock
1683627658
"Вкратце" про Зенит 60-90-х: В 1967 году Зенит занял последнее место в чемпионате но остался в высшей лиге которую внезапно решили увеличить на 1 команду! Через 2 года высшую лигу сократили аж на 3 команды!) Идем дальше, наступает 1989 год, Зенит занимает в чемпионате последнее место выиграв лишь 5 матчей из 30, пропустив 48 мячей и вылетает в 1 лигу! 1990 год - Зенит 18-ый в 1 лиге и тут неожиданно 1 лигу расширяют, с чего бы это?!) 1991 год - Зенит 18-ый в 1 лиге (стабильность!) и вылетает во 2 лигу, но...... происходит чудо, чемпионат России расширяется до 20-и команд и Зенит каким то образом попадает в эту 20-ку.... из 2-ой лиги!!!))) Но недолго музыка играла и заняв в 1992 году 16-е место Зенит вновь оказывается в 1 лиге!
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paracetamol
1683628373
Сказали заткнуть пасть, так заткни! Позорным экскортницам тут не место!
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SuperNils
1683628628
Ничего не понятно, набор слов какой-то. Пусть лучше сиськи свои постит.
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Mikki -Spb
1683635780
Эй Зарема детишки.. не устали плакать и гадить штанишки???!! ахаха
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Krics
1683650013
Сразу видно уровень " культурной столицы",быдло на быдле,быдлом погоняет,ихмо.
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