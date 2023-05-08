Егоров: «Зареме пора закрыть свою пасть. Пускай детей рожает, а не судей обсуждает»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров прокомментировал слова Заремы Салиховой о предвзятости судей в РПЛ.

«Спартак» проиграл «Зениту» (2:3) в гостевом матче 26-го тура РПЛ.

Москвичи обратятся в ЭСК РФС по итогам встречи.

Игру обслуживал Павел Кукуян.

– Салихова уже очень много говорит, ей уже пора закрыть свою пасть и заниматься своими делами. Пускай лучше детей рожает, чем обсуждает судей и вообще весь российский футбол. Они вместе со «Спартаком», который кочыряжелся и не пойми во что играл, отсудили уже все.

Не надо ничего на судей наговаривать. Что судья вчера сделал такого, что «Спартак», отставая от «Зенита» на 15 очков, проиграл этот матч? Игра была «золотой» или что? Очко в очко идут? Пускай они посмотрят, где они находятся и сколько у них очков.

Я отчасти согласен, что «Зенит», имея в своем активе таких обалденных бразильцев, должен играть, наверное, в еврокубках. У «Спартака» тоже есть одни ребята... Афроамериканцы или как их там правильно называть. У них с ними почему-то ничего не получается. Чего они ищут в жопе мозг?

– «Спартак» планирует подать жалобу в ЭСК на два момента в матче с «Зенитом». Можете прокомментировать решения Павла Кукуяна?

– Я игру не смотрел, поэтому комментировать не буду. Не видя эпизод неправильно что-то разбирать.

Я вижу, что «Спартак» пытается играть в футбол, привезли нового тренера, который наладил в команде. Где-то им не везет, но судьи тут точно не при чем.

Пусть они посчитают, сколько полулевых и полуправых пенальти забили в последних матчах. «Спартак» плохо не судят. Никто никого не ущемляет. Количество ошибок, в пользу и против «Спартака» по сезону примерно одинаковое.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением