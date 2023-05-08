Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Егоров: «Зареме пора закрыть свою пасть. Пускай детей рожает, а не судей обсуждает»

    Егоров: «Зареме пора закрыть свою пасть. Пускай детей рожает, а не судей обсуждает»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Егоров прокомментировал слова Заремы Салиховой о предвзятости судей в РПЛ.

    – Салихова уже очень много говорит, ей уже пора закрыть свою пасть и заниматься своими делами. Пускай лучше детей рожает, чем обсуждает судей и вообще весь российский футбол. Они вместе со «Спартаком», который кочыряжелся и не пойми во что играл, отсудили уже все.

    Не надо ничего на судей наговаривать. Что судья вчера сделал такого, что «Спартак», отставая от «Зенита» на 15 очков, проиграл этот матч? Игра была «золотой» или что? Очко в очко идут? Пускай они посмотрят, где они находятся и сколько у них очков.

    Я отчасти согласен, что «Зенит», имея в своем активе таких обалденных бразильцев, должен играть, наверное, в еврокубках. У «Спартака» тоже есть одни ребята... Афроамериканцы или как их там правильно называть. У них с ними почему-то ничего не получается. Чего они ищут в жопе мозг?

    – «Спартак» планирует подать жалобу в ЭСК на два момента в матче с «Зенитом». Можете прокомментировать решения Павла Кукуяна?

    – Я игру не смотрел, поэтому комментировать не буду. Не видя эпизод неправильно что-то разбирать.

    Я вижу, что «Спартак» пытается играть в футбол, привезли нового тренера, который наладил в команде. Где-то им не везет, но судьи тут точно не при чем.

    Пусть они посчитают, сколько полулевых и полуправых пенальти забили в последних матчах. «Спартак» плохо не судят. Никто никого не ущемляет. Количество ошибок, в пользу и против «Спартака» по сезону примерно одинаковое.

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Новости по теме
    Мостовой процитировал оскорбительную кричалку про «Спартак» после чемпионского матча 8
    «Зенит» показал, что осталось за кадром чемпионского матча со «Спартаком»
    Стало известно, какие премиальные получат игроки «Зенита» за победу над «Спартаком» 10
    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.05.2023 18:33
    Рекомендуем
    Комментарии50
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3828

      anatolich72 1 час назад

      Мудашвили-егоров.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +557

      FCSpartakM 12 часов назад

      То есть чувак, не смотря матч, осуждает мнение Заремы, за то,что она сказала как есть? Он там гумна ****** что ли? Это ему надо борщи варить скорее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +203

      timon2401 13 часов назад

      "Пусть они посчитают, сколько полулевых и полуправых пенальти забили в последних матчах. «Спартак» плохо не судят. Никто никого не ущемляет. Количество ошибок, в пользу и против «Спартака» по сезону примерно одинаковое." т.е. косяк на косяке)))) но тем не менее судейство вообще не предвзятое и наичестнейшее))) только вот почему то привел в пример именно Спартак! про Зенит сказать что либо очко сжимается!!! а то лешат всё что было нажито ща долгие годы службы газпрому!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Aress 14 часов назад

      Кто такой Егоров? Никто и звать его никак. Специалист на букву "х"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      mamba9090909 14 часов назад

      Какие два момента? Наступа не было. На видео видно, что Ренан ставит ногу рядом с ногой Бальде. А Кузяев с Зобниным потолкались в центре поля, когда игра шла у штрафной Спартака. На игру это не влияло. Так что хватит ныть. Лучше Селихова научите в воротах стоять.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1155

      Спартач80 > mamba9090909 14 часов назад

      Зенки протри,чмырина немытая...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18088

      Barmaleushka > Спартач80 14 часов назад

      Х.ли ты гавкаешь на всех , как бешенный ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34237

      VVM1964 > mamba9090909 13 часов назад

      Думал ты объективней и адекватней ((( Извини, видимо ошибся.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +557

      FCSpartakM > mamba9090909 12 часов назад

      Ты единственный человек, который наступа не видит. Подлечи зрение

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3634

      ФК Пупсик > VVM1964 7 часов назад

      А я в тебе разочаровался!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7067

      mamba9090909 > FCSpartakM 2 часа назад

      А ты покажи мне его, этот наступ. Тот , который ты увидел.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18088

      Barmaleushka > FCSpartakM 1 час назад

      Его только пороси и видят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7979

      BarStep 14 часов назад

      Коротко о чем хотел сказать Егоров:
      Сама бл*дь и шутки у неё бл*дские..

      Грубовато конечно,
      но к сие явлению других слов и не подберешь..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1102

      SuperNils 14 часов назад

      Всё правильно сказал. Пусть лучше сиськи в Интернет выкладывает, это было бы интереснее её слов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1517

      balam 15 часов назад

      быдляк.представитель культурой столицы наверна

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +335

      Sany-116 15 часов назад

      Всю правду сказал БРАВО!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +894

      rac531 15 часов назад

      Высказывания Егорова еще раз подтверждают не только ПРОДАЖНОСТЬ и ОТСУТСТВИЕ КВАЛИФИКАЦИИ рассейских решал (некоторые по недоразумению называют их судьями), но и их БЕЗМЕРНОЕ ХАМСТВО ВВИДУ ОТСУТСТВИЯ, как ощей КУЛЬТУРЫ, так и КУЛЬУРЫ ОБЩЕНИЯ

      PS
      «Если ты ругаешьт судей, тебе все это возвращается бумерангом в виде «ошибок», поражений.
      Кто начнет хвалить судей - те начнут ошибаться в пользу этих людей»
      ВИЛКОВ

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 