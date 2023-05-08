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  • Егоров: «Зареме пора закрыть свою пасть. Пускай детей рожает, а не судей обсуждает»

Егоров: «Зареме пора закрыть свою пасть. Пускай детей рожает, а не судей обсуждает»

8 мая 2023, 18:33
39

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров прокомментировал слова Заремы Салиховой о предвзятости судей в РПЛ.

– Салихова уже очень много говорит, ей уже пора закрыть свою пасть и заниматься своими делами. Пускай лучше детей рожает, чем обсуждает судей и вообще весь российский футбол. Они вместе со «Спартаком», который кочыряжелся и не пойми во что играл, отсудили уже все.

Не надо ничего на судей наговаривать. Что судья вчера сделал такого, что «Спартак», отставая от «Зенита» на 15 очков, проиграл этот матч? Игра была «золотой» или что? Очко в очко идут? Пускай они посмотрят, где они находятся и сколько у них очков.

Я отчасти согласен, что «Зенит», имея в своем активе таких обалденных бразильцев, должен играть, наверное, в еврокубках. У «Спартака» тоже есть одни ребята... Афроамериканцы или как их там правильно называть. У них с ними почему-то ничего не получается. Чего они ищут в жопе мозг?

– «Спартак» планирует подать жалобу в ЭСК на два момента в матче с «Зенитом». Можете прокомментировать решения Павла Кукуяна?

– Я игру не смотрел, поэтому комментировать не буду. Не видя эпизод неправильно что-то разбирать.

Я вижу, что «Спартак» пытается играть в футбол, привезли нового тренера, который наладил в команде. Где-то им не везет, но судьи тут точно не при чем.

Пусть они посчитают, сколько полулевых и полуправых пенальти забили в последних матчах. «Спартак» плохо не судят. Никто никого не ущемляет. Количество ошибок, в пользу и против «Спартака» по сезону примерно одинаковое.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (39)
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Ниф-Ниф
1683560935
Очередной бред.
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НикКин
1683561176
Егоров а вам пора открыть всем судьям свои пасти и начать говорить как вы продаетесь
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Romio-xxx
1683561331
Игру не смотрел,явных судейских ошибок он не видел...Ну а зачем тогда кукарекать?
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VVM1964
1683561676
"Не надо ничего на судей наговаривать. Я игру не смотрел" - ХАХАХА . Ну это прям классика - "Я Пастернака не читал, но осуждаю" ))) Вот же стыдоба ... И этот *** еще был арбитром (((
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Иван Петров 1986
1683562961
А почему так грубо! Ты же якобы бывший арбитр ФИФА, а не гопник питерский.
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Нуф-Нуф
1683563062
Подобный стиль общения больше присущ гопникам с региональной свалки чем бывшему судье ФИФА. Какой футбол, такие и судьи.
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nik55
1683563451
знатно зализал все места газсрему
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NewLife
1683564468
Почему таким кретинам разрешают здесь писать ?
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Sany-116
1683566838
Всю правду сказал БРАВО!
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BarStep
1683569842
Коротко о чем хотел сказать Егоров: Сама бл*дь и шутки у неё бл*дские.. Грубовато конечно, но к сие явлению других слов и не подберешь..
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