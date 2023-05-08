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    • «Когда надо, они сделают согласно установкам свыше»: Зарема – о судьях

    «Когда надо, они сделают согласно установкам свыше»: Зарема – о судьях

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что взаимодействие московского клуба с судейским корпусом не дало результата.

    «Можно сколько угодно приглашать к себе судей и пить с ними чай с печенюшками, не троллить их, не подкалывать, даже в ЭСК лишний раз не обращаться, но это все не работает!

    Когда им надо, они сделают согласно установкам свыше», – сказала Зарема.

    • «Спартак» проиграл «Зениту» (2:3) в гостевом матче 26-го тура РПЛ.
    • Москвичи обратятся в ЭСК РФС по итогам встречи.
    • Игру обслуживал Павел Кукуян.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2023 12:58
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    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3634

      ФК Пупсик 11 часов назад

      Хорошо хоть а Великом Зените ни слова - все только о своих чаях со свистнами и заносимых им чемоданах!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18088

      Barmaleushka 15 часов назад

      Печенюшки у вас наверное говняные .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2739

      АЛЕКС 58 20 часов назад

      Не купи Миллер судейский корпус,Семак даже с бразильцами финишировал шестым-седьмым. В Еврокубках это очень заметно

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +681

      somn > АЛЕКС 58 17 часов назад

      Ну да, а чемпионы конечно КОНИ? Ты бл@ хоть думай иногда...

      1
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      ...
      Рейтинг: +3634

      ФК Пупсик > АЛЕКС 58 11 часов назад

      А твое тело и покупать не надо - само отдастся радо!!! Стыдно за тебя!!! Зенит Чемпион!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68048

      portero 20 часов назад

      А что в других сферах по другому? Наши бизднесмены и их дамы, так же делают! А уж чинуши и депутаны лучшие в этих делах.....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Нуф-Нуф 21 час назад

      Пока газпрём рулит российским футболом, все будут свистеть в пользу синита.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +568

      Нуф-Нуф > Нуф-Нуф 21 час назад

      Это уже всем очевидно.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +68048

      portero > Нуф-Нуф 20 часов назад

      Я понимаю ваше негодование, совсем охренели.... должны свистеть в пользу Спартака...всегда!!!!
      Это будет отдача долгов, но только московским командам и то не всем....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +456

      НикКин 22 часа назад

      Как РФС скажет так судьи и делают это одна мафия Газпром одним словом

      7
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    • ...
      Рейтинг: +2225

      Красногвардейчик 22 часа назад

      Ну а зачем тогда приглашали?))

      0
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