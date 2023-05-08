«Когда надо, они сделают согласно установкам свыше»: Зарема – о судьях

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что взаимодействие московского клуба с судейским корпусом не дало результата.

«Можно сколько угодно приглашать к себе судей и пить с ними чай с печенюшками, не троллить их, не подкалывать, даже в ЭСК лишний раз не обращаться, но это все не работает!

Когда им надо, они сделают согласно установкам свыше», – сказала Зарема.

«Спартак» проиграл «Зениту» (2:3) в гостевом матче 26-го тура РПЛ.

Москвичи обратятся в ЭСК РФС по итогам встречи.

Игру обслуживал Павел Кукуян.

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