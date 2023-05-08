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    Ловчев назвал лучшего российского футболиста РПЛ

    Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

    «Артeм Дзюба забил восемь голов в семи матчах и вполне может забить 12-13 мячей. О чeм это говорит? О снижении уровня РПЛ – игрок приходит после паузы длиной в полгода, не проведя сборов.

    Но тут надо сказать и то, что Дзюба сам себя хорошо подготовил к сезону, он максимально мотивирован. Ему есть кому и что доказывать. Более того, я бы назвал Артeма вообще лучшим российским футболистом РПЛ.

    Он и забивает, и команду тащит, и ведeт себя очень правильно. Видно, что игроки к нему тянутся. Команда его хорошо воспринимает, доверяет», – написал Ловчев в телеграме.

    • Дзюба в «Локо» с февраля.
    • Контракт действует до лета.
    • При Дзюбе москвичи покинули зону переходных матчей.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    08.05.2023 18:44
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3798

      serppion 5 часов назад

      И ведь прав Евгений Серафимович... Раз уж такая деревяшка, как Дзюба, становится лучшей - горе нашему чемпионату.

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      Рейтинг: +681

      somn 16 часов назад

      Я согласен.

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