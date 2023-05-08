Ловчев назвал лучшего российского футболиста РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Артeм Дзюба забил восемь голов в семи матчах и вполне может забить 12-13 мячей. О чeм это говорит? О снижении уровня РПЛ – игрок приходит после паузы длиной в полгода, не проведя сборов.

Но тут надо сказать и то, что Дзюба сам себя хорошо подготовил к сезону, он максимально мотивирован. Ему есть кому и что доказывать. Более того, я бы назвал Артeма вообще лучшим российским футболистом РПЛ.

Он и забивает, и команду тащит, и ведeт себя очень правильно. Видно, что игроки к нему тянутся. Команда его хорошо воспринимает, доверяет», – написал Ловчев в телеграме.

Дзюба в «Локо» с февраля.

Контракт действует до лета.

При Дзюбе москвичи покинули зону переходных матчей.

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