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    • Красивый жест игрока «Сочи»: прервал опасную атаку, когда соперник получил травму

    Красивый жест игрока «Сочи»: прервал опасную атаку, когда соперник получил травму

    «Локомотив» после первого тайма матча с «Сочи» ведет со счетом 2:0. В этой половине игры были не только голы, но и травмы. У «Сочи» ушел Лука Джорджевич, и вполне мог покинуть поле Кирилл Заика (после опасного подката Дмитрия Баринова). У «Локо» с поля на 35-й минуте уже Станислав Магкеев. И вот как это было.

    На 33-й минуте «Сочи» проводил опасную атаку, а Артур Юсупов готовился войти в штрафную «Локомотива» с фланга. Его прессинговал Магкеев, который оступился и получил травму на ровном месте. Что сделал Юсупов – остановился и выбил мяч в аут.

    Фото на плашке: официальный сайт «Сочи»

    Источник: «Бомбардир»

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    08.05.2023 18:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1772

      Fialet 14 часов назад

      "У «Локо» с поля на 35-й минуте уже Станислав Магкеев" - стцукко, трудно за собой проверить, что написали? Редакторы уже целые слова пропускают, и похер.

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      Рейтинг: +101432

      zigbert 14 часов назад

      Надо сказать что Магкеев получил травму еще раньше. Может ему надо было покинуть поле но он продолжал играть. Юсупов поступил по человечески.

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      Рейтинг: +68048

      portero 16 часов назад

      И что? Можно трактовать как не желание игрока выигрывать....
      Тем паче Юсупов часто игрет с ленцой не портя свою прическу....
      Соперник не умирал жизни ничего не угрожало, не вижу ничего хорошего в понтах этого лентяя, он шлангует слишком часто на поле.

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