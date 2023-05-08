Красивый жест игрока «Сочи»: прервал опасную атаку, когда соперник получил травму

«Локомотив» после первого тайма матча с «Сочи» ведет со счетом 2:0. В этой половине игры были не только голы, но и травмы. У «Сочи» ушел Лука Джорджевич, и вполне мог покинуть поле Кирилл Заика (после опасного подката Дмитрия Баринова). У «Локо» ушел с поля на 35-й минуте уже Станислав Магкеев. И вот как это было.

На 33-й минуте «Сочи» проводил опасную атаку, а Артур Юсупов готовился войти в штрафную «Локомотива» с фланга. Его прессинговал Магкеев, который оступился и получил травму на ровном месте. Что сделал Юсупов – остановился и выбил мяч в аут.

Фото на плашке: официальный сайт «Сочи»