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  • Красивый жест игрока «Сочи»: прервал опасную атаку, когда соперник получил травму

Красивый жест игрока «Сочи»: прервал опасную атаку, когда соперник получил травму

8 мая 2023, 18:06
2

«Локомотив» после первого тайма матча с «Сочи» ведет со счетом 2:0. В этой половине игры были не только голы, но и травмы. У «Сочи» ушел Лука Джорджевич, и вполне мог покинуть поле Кирилл Заика (после опасного подката Дмитрия Баринова). У «Локо» ушел с поля на 35-й минуте уже Станислав Магкеев. И вот как это было.

На 33-й минуте «Сочи» проводил опасную атаку, а Артур Юсупов готовился войти в штрафную «Локомотива» с фланга. Его прессинговал Магкеев, который оступился и получил травму на ровном месте. Что сделал Юсупов – остановился и выбил мяч в аут.

Фото на плашке: официальный сайт «Сочи»

Источник: «Бомбардир»
Россия Сочи Локомотив Юсупов Артур Магкеев Станислав
Комментарии (2)
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portero
1683560262
И что? Можно трактовать как не желание игрока выигрывать.... Тем паче Юсупов часто игрет с ленцой не портя свою прическу.... Соперник не умирал жизни ничего не угрожало, не вижу ничего хорошего в понтах этого лентяя, он шлангует слишком часто на поле.
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zigbert
1683567012
Надо сказать что Магкеев получил травму еще раньше. Может ему надо было покинуть поле но он продолжал играть. Юсупов поступил по человечески.
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