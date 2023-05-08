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  • Кафельников: «Хочу, чтобы гребаный «Зенит» навсегда исчез с планеты Земля!»

Кафельников: «Хочу, чтобы гребаный «Зенит» навсегда исчез с планеты Земля!»

8 мая 2023, 17:29
30

Бывший теннисист Евгений Кафельников прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России.

«Хочу очень, чтобы *** (гребаный) футбольный клуб «Зенит» навсегда исчез с планеты Земля вместе с судьями, которые откровенно помогают им побеждать! У меня все!» – написал Кафельников в твиттере.

  • Накануне петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца первенства.
  • Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.
  • «Зенит» взял чемпионство благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (30)
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Medved2468
1683556341
Полностью согласен!
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vla4839
1683556594
А ничего ,что тебя многие ненавидят, но не желают тебе исчезновения с планеты Земля? Ты достал многих своим поведением и высказываниями во время теннисной карьеры и, особенно , после. Что-то похожее на нацизм.
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R_a_i_n
1683556955
Ну это слишком радикально. Это лишнее. В том виде как сейчас, это я поддерживаю. Ибо это это позор какой-то. По факту нету спортивной составляющей РПЛ, есть обычная покупка титулов, рекордов и достижений. Если раньше их именно достигали, то сейчас просто покупают. А вот Зенит конца 90-ых, начала 2000-ых очень даже интересно. А сейчас мрак, мрак и еще раз мрак...
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VVM1964
1683558015
Ну это конечно перебор, но вектор гнева правильный !!! ))
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Рыло свина
1683559284
и тебе такого же, всего тебе что ты пожелал другим !
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somn
1683559747
Ни@уя его торкнуло. Грибков что ли покушал?
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Ниф-Ниф
1683560389
"Было бы здоровье, остальное всё купим" (С) - из цикла "Алексей, Алёшенька, сынок".
Ответить
Romeo 123
1683560791
Солнце голову напекло
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diamondfan
1683585289
Еще один ДЕБИЛ! Как Спартак (обосрался) , все начинают плакать!
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ААМ
1683608656
Теннисист отличный, а человек г*овно
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