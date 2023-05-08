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    • Кафельников: «Хочу, чтобы гребаный «Зенит» навсегда исчез с планеты Земля!»

    Кафельников: «Хочу, чтобы гребаный «Зенит» навсегда исчез с планеты Земля!»

    Бывший теннисист Евгений Кафельников прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России.

    «Хочу очень, чтобы *** (гребаный) футбольный клуб «Зенит» навсегда исчез с планеты Земля вместе с судьями, которые откровенно помогают им побеждать! У меня все!» – написал Кафельников в твиттере.

    • Накануне петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца первенства.
    • Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.
    • «Зенит» взял чемпионство благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.05.2023 17:29
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +5539

      ААМ 3 часа назад

      Теннисист отличный, а человек г*овно

      2
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      Рейтинг: +176

      odessakmv 6 часов назад

      Селихов говно топтал, а виноваты все вокруг, кроме их самих..... Если бы от Зенита отставали только на 6 очко в(результат двух очных игр), то могли бы ныть... так, кто вам опять доктор, что вы месите на поле

      2
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      Рейтинг: -130

      diamondfan 10 часов назад

      Еще один ДЕБИЛ! Как Спартак (обосрался) , все начинают плакать!

      2
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      Рейтинг: +4467

      Spirit_78 11 часов назад

      Хорошо бы Кафельников навсегда исчез из медийного пространства и по-тихому принимал то, на чём сейчас сидит.

      3
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      Рейтинг: +3634

      ФК Пупсик 12 часов назад

      Хочу чтобы гребаный кафельников навсегда исчез из России (и заметьте, я не желал ему смерти, а просто чтобы он сгинул из Русского мира!!!), а то он не знает, что сырдых пробил больше всех пенальти, не говоря о все прочем!!!

      Вот уже чую - забанят меня за это сообщение, копируйте скорей, кто успеет!!!!

      6
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      Рейтинг: +3634

      ФК Пупсик > ФК Пупсик 11 часов назад

      Ну вот - у меня было тут ссылка, что было одно сообщение - открыл а уже нету!!! Получается сам себе отвечаю!!!!

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      Рейтинг: +3798

      serppion > ФК Пупсик 5 часов назад

      Возомнил ты себя фигурой равной Черчиллю, копировать советуешь. Во-первых, ты не оригинален, повторяешь чужую мысль об исчезновении. Во-вторых, такие клубы как Зенит угробят спорт, превратив его в состязание денежных мешков.

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      Рейтинг: +345

      гууд 13 часов назад

      Дочка дорожкой угостила, что так начало поносить?)

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      Рейтинг: +1502

      777+ 14 часов назад

      Сморчки со строчками Женя явно не доварил....))))))

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      Рейтинг: +7067

      mamba9090909 14 часов назад

      За такие слова Кафельникова можно привлечь к ответу перед судом.

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      Рейтинг: +335

      Sany-116 15 часов назад

      Женьку накрыло.........

      0
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      Рейтинг: +1772

      Fialet 15 часов назад

      Админресурс конечно есть, но команда в этом не виновата. Когда у Спартака был админресурс, а потом у ЦСКА, они от такой помощи не отказывались.

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