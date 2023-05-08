Кафельников: «Хочу, чтобы гребаный «Зенит» навсегда исчез с планеты Земля!»

Бывший теннисист Евгений Кафельников прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России.
«Хочу очень, чтобы *** (гребаный) футбольный клуб «Зенит» навсегда исчез с планеты Земля вместе с судьями, которые откровенно помогают им побеждать! У меня все!» – написал Кафельников в твиттере.
- Накануне петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца первенства.
- Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.
- «Зенит» взял чемпионство благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).
Источник: «Бомбардир»