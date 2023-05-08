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    Соболев рассказал, за что ему хочется похвалить «Зенит»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал посещаемость матча против «Зенита» в 26-м туре РПЛ.

    «Кстати, в чем реально хочется похвалить «Зенит», – в том, как они работают с болельщиками. Сколько людей пришло – они же не просто так пришли – сто процентов, какие-то акции проводят, привлекают людей.

    Сегодня было 45 тысяч болельщиков – это клево. Сейчас 45 тысяч, на «Динамо» было 30 – в этом плане они правильно двигаются», – сказал Соболев.

    • «Спартак» проиграл «Зениту» – 2:3.
    • Петербуржцы досрочно стали чемпионами.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.05.2023 15:42
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +1346

      Болотоход 18 часов назад

      Так ловят в подворотнях и силком тянут на болото-арену!
      Да и билеты во дворах раздают и сверху по 1000 рублей дают,что бы пришли на помойку посмотреть! ++ Манекенов сажают! Вот они и люди.))) Стыдно.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +114

      То ли ещё будет > Болотоход 18 часов назад

      А про манекенов и 1000 рублей - правда? Или для красного словца.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2321

      Бриг > Болотоход 17 часов назад

      Смешно. Молодец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5947

      Павелий 19 часов назад

      Раздают билиты бесплатно, а с некоторыми вузами работают в обязаловку.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +914

      Аvеngеr > Павелий 19 часов назад

      Доцент(псевдо)! Опять в орфографии ошибка. А у тебя есть Фанпринуди ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5947

      Павелий > Аvеngеr 19 часов назад

      Опечатался, бывает. Ты когда диссер напишешь, остработаешь в вузе с десяток лет, тогда и поговорим.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +914

      Аvеngеr > Павелий 18 часов назад

      А причем тут диссер(похоже купил)? И опять орфография
      " остработаешь" Два раза опечататься, уже диагноз.
      И так и не ответил "А у тебя есть Фанпринуди ?"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7067

      mamba9090909 > Павелий 15 часов назад

      Билит тебе в психушку дадут.

      2
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      Рейтинг: +4142

      ziborock 19 часов назад

      Два бесплатных билета на руки, горячий пирожок бесплатно и 500 рублей премия!)

      6
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      Рейтинг: +2321

      Бриг > ziborock 17 часов назад

      Завидно? Приезжай за пирожком.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +914

      Аvеngеr > ziborock 15 часов назад

      Победа 3:2, в придачу. Чемпионы бесценны. Возьми все пирожки, которых не было, и подари себе хоть 500 руб, хоть 500000000000000000 миллионов евро. Зенит-Чемпионов

      0
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