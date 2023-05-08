Соболев рассказал, за что ему хочется похвалить «Зенит»

Так ловят в подворотнях и силком тянут на болото-арену!
Да и билеты во дворах раздают и сверху по 1000 рублей дают,что бы пришли на помойку посмотреть! ++ Манекенов сажают! Вот они и люди.))) Стыдно.
Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал посещаемость матча против «Зенита» в 26-м туре РПЛ.
«Кстати, в чем реально хочется похвалить «Зенит», – в том, как они работают с болельщиками. Сколько людей пришло – они же не просто так пришли – сто процентов, какие-то акции проводят, привлекают людей.
Сегодня было 45 тысяч болельщиков – это клево. Сейчас 45 тысяч, на «Динамо» было 30 – в этом плане они правильно двигаются», – сказал Соболев.
- «Спартак» проиграл «Зениту» – 2:3.
- Петербуржцы досрочно стали чемпионами.