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    Денисов: «Кукуян ошибочно засчитал второй гол «Зенита»

    Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал работу судей в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

    «Все признали, что арбитр ошибочно засчитал второй гол «Зенита». Судья допустил ошибку, должен был отменить гол. Поэтому есть вопросы. Но мы всe равно продолжали играть, несмотря на это, несмотря на красную карточку», – сказал Денисов.

    • На 40-й минуте петербуржцы забили второй мяч.
    • Игроки «Спартака» предъявляли претензии арбитру Павлу Кукуяну.
    • По их мнению, гол нужно было отменить из-за нарушения правил на Романе Зобнине.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.05.2023 13:54
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    Комментарии45
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7067

      mamba9090909 15 часов назад

      Оказывается Денисов, защитник, который должен был занят игровым моментом у своей штрафной, следил за Кузяевым и Зобниным, которые находились в центре поля, где Зобнини, по Спартаковской привычке, спровоцировал Кузяева. Вот такой он Спартак. То вратарь отдаёт мяч сопернику под удар, то защита занята непонятно чем. А потом судьи у них виноваты.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3634

      ФК Пупсик > mamba9090909 7 часов назад

      Они никогда ни в чем не виноваты, даже если вратарь вздумал пересчитать ворон над стадионом, а в это время влетел мяч - виноваты вороны, потому что их было слишком много!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7979

      BarStep 16 часов назад

      Парню только 20.,
      а уже сектант..
      Человеком не станет уже никогда..
      Жаль
      парнишку..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3634

      ФК Пупсик > BarStep 7 часов назад

      Стыдно за сырдых, хотя нам все равно...

      Зенит-Чемпион!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34237

      VVM1964 17 часов назад

      Ошибочно ??? и на линии судья не заметил и на ВАРе видимо отвлеклись ((( Это не ошибочно - так и "задумано" (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3634

      ФК Пупсик > VVM1964 7 часов назад

      Кыш!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14563

      playsh 18 часов назад

      Ну что сказать?
      Немногие знают,как много нужно знать,чтобы знать,как мы мало знаем...
      Как-то так.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      Бригадный 19 часов назад

      Когда хрюкан Игнатка завалил руками проводницу, для хрюканов это был "нормальный контактный футбол". Когда хрюкана Зобню бортанули плечо в плечо - это почему то не нормальная силовая борьба, а нарушение правил. Хрюканы как то уж совсем опошлились. Нехорошо.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1155

      Спартач80 > Бригадный 19 часов назад

      А теперь сравни накладку,в матче с Крыльями,где дали вам пробить пеналь,и накладку в этом матче,где оказывается не пеналь...Ну и кто вы после этого?...Ублюдки админресурсные...

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34237

      VVM1964 > Бригадный 19 часов назад

      Ты сначала момент пересмотри хорошенько - УМЫШЛЕННЫЙ удар СЗАДИ и ВНЕ игрового момента !!! О какой силовой борьбе речь !!! Это вообще должна быть красная !!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13599

      R_a_i_n > VVM1964 18 часов назад

      Прочти последние 50 сообщений этого мутака и ты поймешь, что с ним вообще не очем разговаривать.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3634

      ФК Пупсик > Бригадный 7 часов назад

      У рыл всегда двойной стандарт!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +375

      mik1954 19 часов назад

      Мясо постоянно ищут виновных в своих поражениях на стороне, но никогда в себя самих, чем уже всем до тошноты надоели....

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3634

      ФК Пупсик > mik1954 7 часов назад

      Поэтому они и неудачники

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4467

      Spirit_78 20 часов назад

      Гол Спартака в ворота Ростова засчитан ошибочно. Пусть лучше об этом поговорит. Или когда ошибаются в их пользу - так и должно быть?
      А сколько левых пеналей мясным дали - просто ужас. Без поддержки судей СпаМ вылетел бы из первой пятерки.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13599

      R_a_i_n > Spirit_78 20 часов назад

      А ты сказочный звездабол)))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18246

      NewLife > Spirit_78 18 часов назад

      Любимый прием всех пр.о.п.а.г.а.н.д.онов, включая тебя, когда по существу сказать/возразить нечего, это подменить тему - мол а у вас н.е.г.р.ов линчуют. Этот прием называется what_about_ism.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3634

      ФК Пупсик > Spirit_78 7 часов назад

      Из какой первой пятерки? Без свистунов он бы и из первой пятнадцатки вылетел!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5055

      Питерский князь 20 часов назад

      Ошибочно создали СпартаГ.
      Мусор, а не команда!
      :)))

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4142

      ziborock > Питерский князь 20 часов назад

      Кому как не **** писать про мусор!)))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1155

      Спартач80 > Питерский князь 19 часов назад

      Это тебя создали 2 мусора....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2853

      шахта Заполярная > Питерский князь 18 часов назад

      Мусор, это ты по жизни был, и есть.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3634

      ФК Пупсик > Питерский князь 7 часов назад

      Стыдно за сырдых!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Пингвины Антарктиды 21 час назад

      Пора приглашать судей из Азиатской конфедерации футбола

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +681

      somn 21 час назад

      Я заметил одну закономерность: когда проигрывает Зенит в прессе нет нытья ни на судейство, ни на Господа Бога, ни на кого вообще. Как сливает Спартак, сразу виноваты все, кроме них самих. Почему так?

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18731

      ilichkadr > somn 21 час назад

      "Как сливает Спартак, сразу виноваты все, кроме них самих. Почему так?"
      Это всё отголоски "народной", хотя неизвестно кто и за что эту "народность" прицепил именно к Спартаку.
      Отсюда и пошёл "народный" мозахизм. Когда другого бьют, то вроде так и надо, но когда тебе дали в репу, то тут же начинается визг - "Где полиция и почему она меня не бережёт"!

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1155

      Спартач80 > Спартач80 19 часов назад

      Слышь мразь,не ваше ли болото в гейропу жалобу недавно настрочило?...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18731

      ilichkadr > Спартач80 18 часов назад

      Сам с собой разговариваешь, а Спартач80? Не иначе человек-аспи......

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14563

      playsh > ilichkadr 18 часов назад

      Слушай,Витя,у меня в комментах голоса плюсуются,а в общий рейтинг не подсчитываются...Что это,куда обращаться,не знаешь?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18246

      NewLife > ilichkadr 18 часов назад

      Когда ты устроил военный коммунизм, красный террор и голодомор, виноваты были буржуи, а вы все в кожанках и с револьверами строили лучшую жизнь для себя на костях рабочих и крестьян.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18246

      NewLife > playsh 18 часов назад

      У меня со вчерашнего дня тоже))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14563

      playsh > NewLife 18 часов назад

      А что делать?Кому жалиться?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18731

      ilichkadr > playsh 18 часов назад

      Саша, я уже давно заметил, что общий рейтинг по нулям. Мне как-то без разницы.........

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18731

      ilichkadr > NewLife 17 часов назад

      Ну, ты давай не обобщай, что " строили лучшую жизнь для себя". Если у Сталина на сберкнижке было 500р, то у Ильича -НОЛЬ!
      Это твои демократы-ельцинисты грабят рабочих и крестьян начиная с 1991 года и никак не разграбят то, что создали коммунисты за 75 лет.
      P.S. Часом ты не из тех, кто призывал под танки ложиться в октябре 1993-го, а сам в это время мелочь по карманам тырил, а NewLife? Очень похож..........

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      Рейтинг: +18246

      NewLife > ilichkadr 16 часов назад

      Народ и партия едины, раздельны только магазины ! Кому ты лапшу на уши вешаешь. Если говорить о нынешнем времени, в позднем совке уже не было денег у государства, коммунисты привели страну к экономическому краху, зарплаты не платили, шахтеры приезжали в Москву бунтовать и стучать касками. После страшной финансовой катастрофы на переломе 90-х, когда павловская инфляция сожрала все деньги пенсионеров, люди наконец поняли, с кем имеют дело, и сбросили на свалку истории расжиревшее парт отребье. Потом началось медленное и болезненное восстановление.

      0
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      Рейтинг: +3634

      ФК Пупсик > somn 7 часов назад

      Стыдно за рыл, ой как стыдно!!!!

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