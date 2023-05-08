Денисов: «Кукуян ошибочно засчитал второй гол «Зенита»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал работу судей в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

«Все признали, что арбитр ошибочно засчитал второй гол «Зенита». Судья допустил ошибку, должен был отменить гол. Поэтому есть вопросы. Но мы всe равно продолжали играть, несмотря на это, несмотря на красную карточку», – сказал Денисов.

На 40-й минуте петербуржцы забили второй мяч.

Игроки «Спартака» предъявляли претензии арбитру Павлу Кукуяну.

По их мнению, гол нужно было отменить из-за нарушения правил на Романе Зобнине.

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