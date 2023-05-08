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Денисов: «Кукуян ошибочно засчитал второй гол «Зенита»

8 мая 2023, 13:54
33

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал работу судей в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

«Все признали, что арбитр ошибочно засчитал второй гол «Зенита». Судья допустил ошибку, должен был отменить гол. Поэтому есть вопросы. Но мы всe равно продолжали играть, несмотря на это, несмотря на красную карточку», – сказал Денисов.

  • На 40-й минуте петербуржцы забили второй мяч.
  • Игроки «Спартака» предъявляли претензии арбитру Павлу Кукуяну.
  • По их мнению, гол нужно было отменить из-за нарушения правил на Романе Зобнине.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Денисов Даниил
Комментарии (33)
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АЛЕКС 58
1683544483
Не ошибочно,а намеренно. Он судил почти все матчи Зенита,и всегда принимал решения в пользу Зенита. Зарплату в Газпроме получает
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somn
1683544861
Я заметил одну закономерность: когда проигрывает Зенит в прессе нет нытья ни на судейство, ни на Господа Бога, ни на кого вообще. Как сливает Спартак, сразу виноваты все, кроме них самих. Почему так?
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Пингвины Антарктиды
1683545863
Пора приглашать судей из Азиатской конфедерации футбола
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Spirit_78
1683547142
Гол Спартака в ворота Ростова засчитан ошибочно. Пусть лучше об этом поговорит. Или когда ошибаются в их пользу - так и должно быть? А сколько левых пеналей мясным дали - просто ужас. Без поддержки судей СпаМ вылетел бы из первой пятерки.
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mik1954
1683552036
Мясо постоянно ищут виновных в своих поражениях на стороне, но никогда в себя самих, чем уже всем до тошноты надоели....
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Бригадный
1683552132
Когда хрюкан Игнатка завалил руками проводницу, для хрюканов это был "нормальный контактный футбол". Когда хрюкана Зобню бортанули плечо в плечо - это почему то не нормальная силовая борьба, а нарушение правил. Хрюканы как то уж совсем опошлились. Нехорошо.
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Plyash
1683554546
Ну что сказать? Немногие знают,как много нужно знать,чтобы знать,как мы мало знаем... Как-то так.
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VVM1964
1683558477
Ошибочно ??? и на линии судья не заметил и на ВАРе видимо отвлеклись ((( Это не ошибочно - так и "задумано" (((
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BarStep
1683562533
Парню только 20., а уже сектант.. Человеком не станет уже никогда.. Жаль парнишку..
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mamba9090909
1683564747
Оказывается Денисов, защитник, который должен был занят игровым моментом у своей штрафной, следил за Кузяевым и Зобниным, которые находились в центре поля, где Зобнини, по Спартаковской привычке, спровоцировал Кузяева. Вот такой он Спартак. То вратарь отдаёт мяч сопернику под удар, то защита занята непонятно чем. А потом судьи у них виноваты.
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