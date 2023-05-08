«Зенит» отложил празднование чемпионства из-за одного человека

Стала известна причина, по которой «Зенит» перенес празднование чемпионства в РПЛ.
- Накануне петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца первенства.
- Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.
- «Зенит» взял чемпионство благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).
«По моим данным «Зенит» отложил чествование совсем не из-за майских празднований, желания подготовиться или безопасности.
Все дело совсем в другой причине: за некоторое время до матча стало понятно, что на стадионе не будет Алексея Миллера, и поэтому все празднования пришлось переносить», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».
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Источник: телеграм-канал «Мутко против»