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  • Талалаев недоволен длительностью пресс-конференции Йокановича

Талалаев недоволен длительностью пресс-конференции Йокановича

6 мая 2023, 17:46
2

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев раскритиковал пресс-конференцию своего коллеги из «Динамо» Славиши Йокановича.

Он посчитал, что серб слишком долго общается с журналистами.

– Не могут закончить.

– Фееричная игра, поэтому нужно же рассказать, как это было.

– Что там случилось?

– Не знаю, че-то задерживаются, ждем. Наверное, рассказывает перипетии матча, мы ждем уже минут 15. Хотелось бы домой поехать, зализывать раны.

– А что предпринять?

– Наверное, надо еще полчасика подождать, сейчас расскажет, как феерично играло «Динамо». После этого поймем.

– Вас раздражает такая история?

– Почему это меня должно раздражать?

– Ну час ждать!

– Надо же автографы дать, рассказать, как они здорово играли.

– Иронично.

– Это вам кажется.

– Не нравится вам игра «Динамо», да?

– Мне очень понравилась. Чем? Содержанием. Много опасных моментов. Мы не знали, как перекрыться, играя в меньшинстве тайм.

  • «Химки» уступили со счетом 0:1.
  • Единственный гол на 90+6-й минуте забил Федор Смолов с пенальти.
  • С 47-й минуте химчане играли вдесятером после удаления Мори Гбане.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Премьер-лига Динамо Химки Йоканович Славиша Талалаев Андрей
Комментарии (2)
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neim
1683386596
Талалаев по адекватности еще хуже чем Карпин. Пургу несет несусветную, понять его опусы наверное может только такой же утырок как и он сам.
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witalik
1683392652
Талалаев, гнида, расскажи как ты с Пари НН три очка отжал...Помалкивай, чмо ущербное, недотренер...
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