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    • Талалаев недоволен длительностью пресс-конференции Йокановича

    Талалаев недоволен длительностью пресс-конференции Йокановича

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев раскритиковал пресс-конференцию своего коллеги из «Динамо» Славиши Йокановича.

    Он посчитал, что серб слишком долго общается с журналистами.

    – Не могут закончить.

    – Фееричная игра, поэтому нужно же рассказать, как это было.

    – Что там случилось?

    – Не знаю, че-то задерживаются, ждем. Наверное, рассказывает перипетии матча, мы ждем уже минут 15. Хотелось бы домой поехать, зализывать раны.

    – А что предпринять?

    – Наверное, надо еще полчасика подождать, сейчас расскажет, как феерично играло «Динамо». После этого поймем.

    – Вас раздражает такая история?

    – Почему это меня должно раздражать?

    – Ну час ждать!

    – Надо же автографы дать, рассказать, как они здорово играли.

    – Иронично.

    – Это вам кажется.

    – Не нравится вам игра «Динамо», да?

    – Мне очень понравилась. Чем? Содержанием. Много опасных моментов. Мы не знали, как перекрыться, играя в меньшинстве тайм.

    • «Химки» уступили со счетом 0:1.
    • Единственный гол на 90+6-й минуте забил Федор Смолов с пенальти.
    • С 47-й минуте химчане играли вдесятером после удаления Мори Гбане.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    06.05.2023 17:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +128

      witalik 6 мая, 20:04

      Талалаев, гнида, расскажи как ты с Пари НН три очка отжал...Помалкивай, чмо ущербное, недотренер...

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      Рейтинг: +5592

      neim 6 мая, 18:23

      Талалаев по адекватности еще хуже чем Карпин. Пургу несет несусветную, понять его опусы наверное может только такой же утырок как и он сам.

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