Талалаев недоволен длительностью пресс-конференции Йокановича

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев раскритиковал пресс-конференцию своего коллеги из «Динамо» Славиши Йокановича.
Он посчитал, что серб слишком долго общается с журналистами.
– Не могут закончить.
– Фееричная игра, поэтому нужно же рассказать, как это было.
– Что там случилось?
– Не знаю, че-то задерживаются, ждем. Наверное, рассказывает перипетии матча, мы ждем уже минут 15. Хотелось бы домой поехать, зализывать раны.
– А что предпринять?
– Наверное, надо еще полчасика подождать, сейчас расскажет, как феерично играло «Динамо». После этого поймем.
– Вас раздражает такая история?
– Почему это меня должно раздражать?
– Ну час ждать!
– Надо же автографы дать, рассказать, как они здорово играли.
– Иронично.
– Это вам кажется.
– Не нравится вам игра «Динамо», да?
– Мне очень понравилась. Чем? Содержанием. Много опасных моментов. Мы не знали, как перекрыться, играя в меньшинстве тайм.
- «Химки» уступили со счетом 0:1.
- Единственный гол на 90+6-й минуте забил Федор Смолов с пенальти.
- С 47-й минуте химчане играли вдесятером после удаления Мори Гбане.
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