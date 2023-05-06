«Все в России знают, какую змею надо задушить»: Талалаев – о судействе в матче «Химки» – «Динамо»

не припомню ни одного матча где бы Динамо судьи за уши тянули в отличии от Зенита и Спартака
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев недоволен работой арбитра в игре 26-го тура РПЛ против «Динамо».
- «Химки» уступили со счетом 0:1.
- Единственный гол на 90+6-й минуте забил Федор Смолов с пенальти.
- С 47-й минуте химчане играли вдесятером после удаления Мори Гбане.
– Ваше видение ключевого эпизода, который привел к пенальти.
– Назначение [Сергея] Карасева на игру.
– Вы не согласны с 11‑метровым?
– Не только это. Удалили игрока за что? Он его даже не видел, дал вторую желтую карточку.
Я поблагодарил команду, всe, что мы могли сегодня, сделали. Мы играли лучше «Динамо», но сегодня день Георгия Победоносца.
Какую змею надо задушить, думаю, знают все в нашей стране, но ни у кого нет смелости назвать это, поэтому наслаждайтесь тем, что видите.
Я горжусь ребятами, мы создали больше подходов, чем «Динамо», находясь в большинстве.
Мы сидели и смеялись с тренерским штабом, если он больше ничего не придумает, то они не выиграют. Это было понятно. Поздравляю «Динамо».
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