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  • «Все в России знают, какую змею надо задушить»: Талалаев – о судействе в матче «Химки» – «Динамо»

«Все в России знают, какую змею надо задушить»: Талалаев – о судействе в матче «Химки» – «Динамо»

6 мая 2023, 17:17
16

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев недоволен работой арбитра в игре 26-го тура РПЛ против «Динамо».

  • «Химки» уступили со счетом 0:1.
  • Единственный гол на 90+6-й минуте забил Федор Смолов с пенальти.
  • С 47-й минуте химчане играли вдесятером после удаления Мори Гбане.

– Ваше видение ключевого эпизода, который привел к пенальти.

– Назначение [Сергея] Карасева на игру.

– Вы не согласны с 11‑метровым?

– Не только это. Удалили игрока за что? Он его даже не видел, дал вторую желтую карточку.

Я поблагодарил команду, всe, что мы могли сегодня, сделали. Мы играли лучше «Динамо», но сегодня день Георгия Победоносца.

Какую змею надо задушить, думаю, знают все в нашей стране, но ни у кого нет смелости назвать это, поэтому наслаждайтесь тем, что видите.

Я горжусь ребятами, мы создали больше подходов, чем «Динамо», находясь в большинстве.

Мы сидели и смеялись с тренерским штабом, если он больше ничего не придумает, то они не выиграют. Это было понятно. Поздравляю «Динамо».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Химки Талалаев Андрей Карасев Сергей
Комментарии (16)
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neim
1683383486
Наговорил х.з. что. Слов много, смысла ноль. Что Динамо не заслужило победы-это понятно и однозначно. Но ровным счётом, Химки также не наиграли на победу. Игра была равна, играли два говна.
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Garrincha58
1683383526
интересно он когда нибудь бывает довольным
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R_a_i_n
1683383883
Какую змею надо задушить, думаю, знают все в нашей стране, но ни у кого нет смелости назвать это...поэтому и я промолчу)))
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Опорник84
1683383925
Игру не видел, обсуждать не могу. Но как Талалаев так быстро по командам скачет. У нас что действительно такой тренерский кризис?
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serglider
1683391780
Интересная формулировка "больше подходов"))) Что это такое? Подошли к штрафной и... забыли ударить по воротам?))) Талалаев скоро установит рекорд по количеству клубов РПЛ в которых работал тренером))) При этом качественно игра клубов не улучшается, удивительный спрос на заурядного специалиста!
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BRO_football
1683392100
Дзюба знает какую змею надо душить. У него это получается даже лучше, чем играть в футбол
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jek718875
1683393924
Талалайка отстой, а не тренер, отовсюду его пинают, на Карася г**но сливает
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Вомбат
1683396643
Что-то я не понял. Кого надо задушить, чье имя ни у кого не смелости назвать? И при чем тут футбол? Не сошел ли Талалаев с ума? Кстати, пенальти железный.
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aubergine
1683397332
Зашёл посмотреть комменты про Дзюбу) Всё предсказуемо)
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orlovcar
1683398900
не припомню ни одного матча где бы Динамо судьи за уши тянули в отличии от Зенита и Спартака
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