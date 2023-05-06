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    • «Все в России знают, какую змею надо задушить»: Талалаев – о судействе в матче «Химки» – «Динамо»

    «Все в России знают, какую змею надо задушить»: Талалаев – о судействе в матче «Химки» – «Динамо»

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев недоволен работой арбитра в игре 26-го тура РПЛ против «Динамо».

    • «Химки» уступили со счетом 0:1.
    • Единственный гол на 90+6-й минуте забил Федор Смолов с пенальти.
    • С 47-й минуте химчане играли вдесятером после удаления Мори Гбане.

    – Ваше видение ключевого эпизода, который привел к пенальти.

    – Назначение [Сергея] Карасева на игру.

    – Вы не согласны с 11‑метровым?

    – Не только это. Удалили игрока за что? Он его даже не видел, дал вторую желтую карточку.

    Я поблагодарил команду, всe, что мы могли сегодня, сделали. Мы играли лучше «Динамо», но сегодня день Георгия Победоносца.

    Какую змею надо задушить, думаю, знают все в нашей стране, но ни у кого нет смелости назвать это, поэтому наслаждайтесь тем, что видите.

    Я горжусь ребятами, мы создали больше подходов, чем «Динамо», находясь в большинстве.

    Мы сидели и смеялись с тренерским штабом, если он больше ничего не придумает, то они не выиграют. Это было понятно. Поздравляю «Динамо».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.05.2023 17:17
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    Комментарии49
    ...
    • ...
      Рейтинг: +409

      orlovcar 6 мая, 21:48

      не припомню ни одного матча где бы Динамо судьи за уши тянули в отличии от Зенита и Спартака

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1602

      aubergine 6 мая, 21:22

      Зашёл посмотреть комменты про Дзюбу) Всё предсказуемо)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12626

      Вомбат 6 мая, 21:10

      Что-то я не понял. Кого надо задушить, чье имя ни у кого не смелости назвать? И при чем тут футбол? Не сошел ли Талалаев с ума? Кстати, пенальти железный.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2149

      jek718875 6 мая, 20:25

      Талалайка отстой, а не тренер, отовсюду его пинают, на Карася г**но сливает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12192

      BRO_football 6 мая, 19:55

      Дзюба знает какую змею надо душить. У него это получается даже лучше, чем играть в футбол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2609

      serglider 6 мая, 19:49

      Интересная формулировка "больше подходов"))) Что это такое? Подошли к штрафной и... забыли ударить по воротам?))) Талалаев скоро установит рекорд по количеству клубов РПЛ в которых работал тренером))) При этом качественно игра клубов не улучшается, удивительный спрос на заурядного специалиста!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18073

      Barmaleushka 6 мая, 18:22

      Какую вам "змею" душить ? Зюба показал , нахлядно . Вот и "душите" .)))))))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3359

      Опорник84 6 мая, 17:38

      Игру не видел, обсуждать не могу. Но как Талалаев так быстро по командам скачет. У нас что действительно такой тренерский кризис?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh > Опорник84 6 мая, 17:53

      Брателло...у вас в стране такой кризис...Так что кризис с тренерами это просто мышиная возня.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3359

      Опорник84 > dauzhhhhh 6 мая, 18:19

      У нас в стране всё нормально. Кому не нравится все уже свалили. Но мы здесь футбол обсуждаем, а не международную панораму.

      4
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      ...
      Рейтинг: +18073

      Barmaleushka > dauzhhhhh 6 мая, 18:23

      Ты за мир собираешься бороться аспид ? Не будешь бороться - задушат .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh > Опорник84 6 мая, 18:32

      Брателло...у вас в стране такой кризис, что закрывать на это глаза--это позиция страуса.Вот взять к примеру тебя Матвеев--- возраст 54 года.В добровольцы годишься ( нынче возраст добровольцев до 60 ти лет подняли) Ты ! Пачему не записался добровольцем ? И это когда НАТО хочит захватить твою страну, чтобы нефть и газ расейские себе присвоить ?....Пачему ты не на фронте ? Ответь

      0
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      ...
      Рейтинг: +19

      sunwap > dauzhhhhh 6 мая, 18:49

      Ну ты то точно проффи на расхват по всем темам вместе. На каждой ветке не по одному важному комментарию. Странно, почему ты тут, а не в правительстве ещё.

      1
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      ...
      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh > sunwap 6 мая, 18:55

      Фото у тебя какое то затасканое. По ходу ботокс делал.

      0
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      ...
      Рейтинг: +19

      sunwap > dauzhhhhh 6 мая, 23:38

      Твой талант нигде не пропадёт!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13550

      R_a_i_n 6 мая, 17:38

      Какую змею надо задушить, думаю, знают все в нашей стране, но ни у кого нет смелости назвать это...поэтому и я промолчу)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh > R_a_i_n 6 мая, 17:49

      ни у кого нет смелости назвать это.=====
      Не молчи -скажи..Ты ведь внутри смелый.Ты можешь.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2802

      волчарик > R_a_i_n 6 мая, 17:52

      Если сам трус,то и не вали на других.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6282

      subbotaspartak > dauzhhhhh 6 мая, 18:01

      А у себя за Днепром чубатый имеет право голоса?

      1
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      ...
      Рейтинг: +3359

      Опорник84 > волчарик 6 мая, 18:28

      Так может вы нам назовёте эту змею ? Очень хочется знать.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2802

      волчарик > Опорник84 6 мая, 18:36

      Так я же не все и не знаю кого там избранные собрались душить.

      0
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      ...
      Рейтинг: +13550

      R_a_i_n > dauzhhhhh 6 мая, 18:37

      Есть такое женское имя, Иннах! Знакомо?

      0
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      ...
      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh > R_a_i_n 6 мая, 18:51

      И это все что ты ты смогла промычать райка ?)))
      Так и не хватило духу сказать --Какую змею надо задушить ? А ведь ты думаешь что - знают все в твоей стране, но ни у кого нет смелости назвать это...поэтому ты решила промолчать.))) С..учка ты трусливая.

      0
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      ...
      Рейтинг: +13550

      R_a_i_n > R_a_i_n 6 мая, 19:55

      С..учка это позывной твой в окопах. Тебя вечером отпускают раны зализать, а ты и рад и на бомбу быстрее. Ну а зкакую змею??? Так ее душат уже!

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      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh > dauzhhhhh 6 мая, 20:20

      Эх райка, райка..Когда ты сказала ----------"Какую змею надо задушить, думаю, знают все в нашей стране, но ни у кого нет смелости..." -------
      Все ожидали от тебя ответа--шо за змея...Потому я и спросил ---"Не молчи -скажи..Ты ведь внутри смелый" ----Однако ты не ответила какую змею надо задушить....Сдулась ты, трусливая *****.
      А щас пургу метешь... По ходу свою трусливость хоть как то скрывая....Тебе ***** не стыдно ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +13550

      R_a_i_n > dauzhhhhh 6 мая, 20:25

      Толпппёп, это сказал Таллалаев. Тебе ущербному сложно читать, я понимаю... Но тем не менее сделай одолжение, пинтуй в окоп. А еще лучше в след за Зелебобой в Европу прятаться. Раскудахталась цучка про трусливых, сидя у родственников в России))

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      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh > R_a_i_n 6 мая, 21:06

      сидя у родственников в России===Гыыыы Тебе ж сТаврида, который дедухтивным методом вычислил мою локацию ---- указал хде я )))
      Адрес ты знаешь ( благодаря сТавриде)...Приезжай -свидемся.)))
      пы.сы.А ты ***** так и не осмелился сказать какую змею надо задушить.

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      Рейтинг: +13550

      R_a_i_n > dauzhhhhh 6 мая, 21:12

      Куда, куда приезжать? Ты же в окопе живешь. Развальцованный окопный петушок, который каждый вечер сидит на бомбе и кукарекает!

      0
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      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh > R_a_i_n 6 мая, 21:28

      Ты же в окопе живешь==== А прежде ты писал --"сидя у родственников в России))"....В твоих показаниях есть разногласия. Ты там райка определись...А то ведь ты щас как бабка базарная, сплетни разносящая.)))

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      ...
      Рейтинг: +13550

      R_a_i_n > dauzhhhhh 6 мая, 21:38

      Что там с тобой определяться??? Развальцованный он и есть развальцованный? Кстати ты сам как ,записался уже в добровольцы? Или только спрашиваешь других? Почему ты на сайте только по вечерам? Где ты пропадаешь днем?

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      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh > R_a_i_n 6 мая, 21:45

      Дык чо..с.ука рая---какую змею надо задушить. ?

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      Рейтинг: +13550

      R_a_i_n > dauzhhhhh 6 мая, 21:49

      Почему ты появляешься всегда вечером? Тебя с.уку душат днем что-ли?

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      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh > R_a_i_n 6 мая, 22:28

      Ссышься сказать --какую змею надо задушить...Твои же слова ))).Эт понятно.Ссыклом был--ссыклом и умрешь...Пшел нах ссыкло.

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      Рейтинг: +13550

      R_a_i_n > dauzhhhhh 7 мая, 06:12

      Развальцованный, проснулся? Быстро прокукарекал и на "боевой" пост! Сегодня проверим какое ты "не ссыкло", боевой пинторас! Сегодня тебя душить будут. Вот как задушат, всем легче станет!

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      Рейтинг: +17502

      Garrincha58 6 мая, 17:32

      интересно он когда нибудь бывает довольным

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