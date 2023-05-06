Мостовой прокомментировал проблемы с поступлением на обучение на тренерскую лицензию

Александр Мостовой отреагировал на новость, что он рискует не попасть в список академии РФС для обучения на тренерскую лицензию.

Мостовой не заполнил анкету.

Список из 13 соискателей РФС уже направил на утверждение в УЕФА.

Александра еще могут добавить в список, но действовать нужно в кратчайшие сроки.

«Да, подам анкету. Просто сейчас праздники, непонятно, кто работает, кто нет, кто открыт, кто закрыт.

Но я уже подавал анкету, но, может, что-то не подошло. Подам заново», – сказал Мостовой.

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