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  • Мостовой прокомментировал проблемы с поступлением на обучение на тренерскую лицензию

Мостовой прокомментировал проблемы с поступлением на обучение на тренерскую лицензию

6 мая 2023, 14:53
5

Александр Мостовой отреагировал на новость, что он рискует не попасть в список академии РФС для обучения на тренерскую лицензию.

  • Мостовой не заполнил анкету.
  • Список из 13 соискателей РФС уже направил на утверждение в УЕФА.
  • Александра еще могут добавить в список, но действовать нужно в кратчайшие сроки.

«Да, подам анкету. Просто сейчас праздники, непонятно, кто работает, кто нет, кто открыт, кто закрыт.

Но я уже подавал анкету, но, может, что-то не подошло. Подам заново», – сказал Мостовой.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (5)
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insider_retro
1683375614
Ленивый и нерасторопны пи#добол...
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derrik2000
1683381465
Да неохота ему учиться. А зачем, собственно? Всё равно, как он хочет, даже в самую захудалую команду РПЛ ГТ не назначат. Лучше шёл бы в комментаторы на Матч ТВ или ещё куда. Деньги есть, здоровье есть... А лучше пусть блог свой где-нибудь ведёт: непыльно, да и вдруг зарабатывать немного с подписок будет?
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Plyash
1683382383
Если хотел бы,уже давно подал заявление.А то ляпнул так просто,а тренер из него - что с диплом,что без диплома - никакой,и он об этом знает.Вот теперь думает,как из ситуации выйти.Обосрался по полной.
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subbotaspartak
1683386175
Надо написать слово "тренер" без ошибки
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serglider
1683394095
В предыдущей новости было упомянуто, что он ищет спонсора, кто бы оплатил ему обучение. Скорее всего в этом вся загвоздка, что царёк просто банально не хочет платить за свое обучение.
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