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    • Мостовой прокомментировал проблемы с поступлением на обучение на тренерскую лицензию

    Мостовой прокомментировал проблемы с поступлением на обучение на тренерскую лицензию

    Александр Мостовой отреагировал на новость, что он рискует не попасть в список академии РФС для обучения на тренерскую лицензию.

    • Мостовой не заполнил анкету.
    • Список из 13 соискателей РФС уже направил на утверждение в УЕФА.
    • Александра еще могут добавить в список, но действовать нужно в кратчайшие сроки.

    «Да, подам анкету. Просто сейчас праздники, непонятно, кто работает, кто нет, кто открыт, кто закрыт.

    Но я уже подавал анкету, но, может, что-то не подошло. Подам заново», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2023 14:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2609

      serglider 6 мая, 20:28

      В предыдущей новости было упомянуто, что он ищет спонсора, кто бы оплатил ему обучение. Скорее всего в этом вся загвоздка, что царёк просто банально не хочет платить за свое обучение.

      0
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      Рейтинг: +18073

      Barmaleushka 6 мая, 19:13

      Царь наверно справки из диспансеров не собрал ?

      0
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      Рейтинг: +6282

      subbotaspartak 6 мая, 18:16

      Надо написать слово "тренер" без ошибки

      0
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      Рейтинг: +14556

      playsh 6 мая, 17:13

      Если хотел бы,уже давно подал заявление.А то ляпнул так просто,а тренер из него - что с диплом,что без диплома - никакой,и он об этом знает.Вот теперь думает,как из ситуации выйти.Обосрался по полной.

      1
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      Рейтинг: +21330

      derrik2000 6 мая, 16:57

      Да неохота ему учиться.
      А зачем, собственно?
      Всё равно, как он хочет, даже в самую захудалую команду РПЛ ГТ не назначат.
      Лучше шёл бы в комментаторы на Матч ТВ или ещё куда.
      Деньги есть, здоровье есть...
      А лучше пусть блог свой где-нибудь ведёт: непыльно, да и вдруг зарабатывать немного с подписок будет?

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      Рейтинг: +70736

      insider_retro 6 мая, 15:20

      Ленивый и нерасторопны пи#добол...

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