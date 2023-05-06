МВД ограничило вместимость «Лужников» – там пройдет финал Fonbet Кубка России

МВД России приняло решение сократить вместимость стадиона «Лужники».

В министерстве считают, что арена не соответствуют приказу 10.92 (об утверждении требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности).

На стадион наложили ограничения – там должно быть не более 15 тысяч болельщиков.

В «Лужниках» домашние матчи РПЛ проводит «Торпедо».

Также там пройдет финал Fonbet Кубка России (11 июня).

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