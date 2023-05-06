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    • МВД ограничило вместимость «Лужников» – там пройдет финал Fonbet Кубка России

    МВД ограничило вместимость «Лужников» – там пройдет финал Fonbet Кубка России

    МВД России приняло решение сократить вместимость стадиона «Лужники».

    В министерстве считают, что арена не соответствуют приказу 10.92 (об утверждении требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности).

    На стадион наложили ограничения – там должно быть не более 15 тысяч болельщиков.

    • В «Лужниках» домашние матчи РПЛ проводит «Торпедо».
    • Также там пройдет финал Fonbet Кубка России (11 июня).

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    06.05.2023 13:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4673

      fakeid 6 мая, 16:25

      да-да, конечно. а если бы в финале играли спартак и зенит - у них вопросов не возникло бы. ну просто потому что. реально дно пробивают своими указами.

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      Рейтинг: +2609

      serglider 6 мая, 15:32

      Скорее всего реально оценили объем продажи билетов на матч))) Тем более если в финал выйдет Урал, смотреть на этот унылый кал будет вообще тошно))) Стопудово, будет автобус и малоуспешные попытки ЦСКА взломать этот частокол игроков))) Если выйдет Краснодар, возможно, игра будет повеселее. Но с защитой у Краснодара все тухло... ЦСКА однозначно фаворит, если проиграют в финале, то по собственной глупости и небрежности.

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      Рейтинг: +56

      boog_17 6 мая, 15:30

      Тогда в Химках....там норм )))

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      Рейтинг: +434

      НикКин 6 мая, 14:57

      Надо было вообще при пустых трибунах играть один хер два говна играют )

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      Рейтинг: +56

      boog_17 > НикКин 6 мая, 15:31

      подожди...2 говна же вылетели уже??

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      Рейтинг: +1035

      Krics 6 мая, 14:46

      ЧМ соответствовали ,кубку нет,ихмо.

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      Рейтинг: +484

      Vratarь 6 мая, 14:39

      Круто! А может в Домодедово сыграть?

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      Рейтинг: +1758

      Suvorov51 > Vratarь 6 мая, 15:51

      Неее, там аэропорт не далеко

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