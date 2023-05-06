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  • «Он стал настоящим кумиром»: Денисов – о владельце клуба РПЛ

«Он стал настоящим кумиром»: Денисов – о владельце клуба РПЛ

6 мая 2023, 09:50
7

Игорь Денисов высоко отозвался о владельце «Краснодара» Сергее Галицком.

«Приезжал в Краснодар вместе с Владимиром Быстровым. Мы принимали участие в награждении молодежных команд клуба.

Встретился с Сергеем Галицким. Благодарен судьбе, что удалось провести с ним примерно половину дня в общении о футболе.

Раньше никогда не встречались с Сергеем Николаевичем. Скажу честно, был шокирован его уровнем погружения в дела клуба и проблемы футбола вообще.

Так как я сейчас занимаюсь детским футболом, разумеется, в первую очередь, интересовал именно этот момент. Благодарен Галицкому, который уделил мне – по сути, незнакомому человеку – столько времени, чтобы все показать и рассказать.

Если раньше я просто уважал Сергея Николаевича за все, что он делал и делает для футбола, то сейчас могу сказать, что он стал настоящим кумиром. Огромным авторитетом и неоспоримой величиной.

Портрет Галицкого должен висеть у каждого мальчишки из краснодарской академии над кроватью. Думаю, ребята просто не понимают, как много он для них делает. Я был просто поражен увиденным в Краснодаре», – сказал Денисов.

  • Галицкий – инициатор создания «Краснодара», который был основан 22 февраля 2008 года.
  • Летом 2022 года стало известно, что у бизнесмена онкология.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Денисов Игорь Галицкий Сергей
Комментарии (7)
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AlexanderFCSM
1683357267
Вопросов нет, здоровья Галицкому, и побольше бы таких бизнесменов, чтоб поднимали наш футбол
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jek718875
1683366300
Такие как Галицкий вызывают уважение, жаль, что начальник Чукотки вложился не в наш футбол
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Ziklop
1683367648
во всем нужна мера, лизнул слишком глубоко! к кормушке хочет присоединиться?
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alp
1683372741
зачем брать вью у всяких уродов типа дени$ова и кержакова?? фтопку истории обоих!!
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