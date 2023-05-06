«Он стал настоящим кумиром»: Денисов – о владельце клуба РПЛ

Игорь Денисов высоко отозвался о владельце «Краснодара» Сергее Галицком.

«Приезжал в Краснодар вместе с Владимиром Быстровым. Мы принимали участие в награждении молодежных команд клуба.

Встретился с Сергеем Галицким. Благодарен судьбе, что удалось провести с ним примерно половину дня в общении о футболе.

Раньше никогда не встречались с Сергеем Николаевичем. Скажу честно, был шокирован его уровнем погружения в дела клуба и проблемы футбола вообще.

Так как я сейчас занимаюсь детским футболом, разумеется, в первую очередь, интересовал именно этот момент. Благодарен Галицкому, который уделил мне – по сути, незнакомому человеку – столько времени, чтобы все показать и рассказать.

Если раньше я просто уважал Сергея Николаевича за все, что он делал и делает для футбола, то сейчас могу сказать, что он стал настоящим кумиром. Огромным авторитетом и неоспоримой величиной.

Портрет Галицкого должен висеть у каждого мальчишки из краснодарской академии над кроватью. Думаю, ребята просто не понимают, как много он для них делает. Я был просто поражен увиденным в Краснодаре», – сказал Денисов.

Галицкий – инициатор создания «Краснодара», который был основан 22 февраля 2008 года.

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