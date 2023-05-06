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    • «Он стал настоящим кумиром»: Денисов – о владельце клуба РПЛ

    «Он стал настоящим кумиром»: Денисов – о владельце клуба РПЛ

    Игорь Денисов высоко отозвался о владельце «Краснодара» Сергее Галицком.

    «Приезжал в Краснодар вместе с Владимиром Быстровым. Мы принимали участие в награждении молодежных команд клуба.

    Встретился с Сергеем Галицким. Благодарен судьбе, что удалось провести с ним примерно половину дня в общении о футболе.

    Раньше никогда не встречались с Сергеем Николаевичем. Скажу честно, был шокирован его уровнем погружения в дела клуба и проблемы футбола вообще.

    Так как я сейчас занимаюсь детским футболом, разумеется, в первую очередь, интересовал именно этот момент. Благодарен Галицкому, который уделил мне – по сути, незнакомому человеку – столько времени, чтобы все показать и рассказать.

    Если раньше я просто уважал Сергея Николаевича за все, что он делал и делает для футбола, то сейчас могу сказать, что он стал настоящим кумиром. Огромным авторитетом и неоспоримой величиной.

    Портрет Галицкого должен висеть у каждого мальчишки из краснодарской академии над кроватью. Думаю, ребята просто не понимают, как много он для них делает. Я был просто поражен увиденным в Краснодаре», – сказал Денисов.

    • Галицкий – инициатор создания «Краснодара», который был основан 22 февраля 2008 года.
    • Летом 2022 года стало известно, что у бизнесмена онкология.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2023 09:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11573

      alp 6 мая, 14:32

      зачем брать вью у всяких уродов типа дени$ова и кержакова?? фтопку истории обоих!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4136

      Ziklop 6 мая, 13:07

      во всем нужна мера, лизнул слишком глубоко! к кормушке хочет присоединиться?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2149

      jek718875 6 мая, 12:45

      Такие как Галицкий вызывают уважение, жаль, что начальник Чукотки вложился не в наш футбол

      2
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      ...
      Рейтинг: +2609

      serglider > jek718875 6 мая, 15:44

      Проблема в том, что подавляющее большенство российских бизнесменов, не рассматривают Россию в качестве дальнейшего своего места жительства, а лишь возможность выкачать отсюда как можно больше бабла. Отсюда и их неуемное желание вкладываться именно на новой своей Родине, но никак не в России. Галицкий редкое исключение из этого правила. Вообще то давно нужно было завязывать с массовым оттоком капитала из России, время показало, чего стоит вся эта европейская свобода и дерьмократия, когда есть желание что-то отнять.

      0
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      Рейтинг: +2149

      jek718875 > serglider 6 мая, 17:36

      Таких как Галицкий нужно выдвигать на руководящие должности в стране, тогда будет всё о'кей

      0
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      ...
      Рейтинг: +2609

      serglider > jek718875 6 мая, 20:13

      Да кто же их поставит? Тут, в России, идет вселенский распил страны, а Вы хотите, что бы в футболе, который прямо создан для распила бабла, руководили честные и неподкупные люди?

      0
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      Рейтинг: +14587

      Алексей З 6 мая, 11:29

      Очень жаль , что на всю страну только один Галицкий.
      Здоровья Сергей Николаевич !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      AlexanderFCSM 6 мая, 10:14

      Вопросов нет, здоровья Галицкому, и побольше бы таких бизнесменов, чтоб поднимали наш футбол

      4
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