Божович: «Судьи РПЛ ошибаются в сторону одной определенной команды»

Бывший главный тренер команд РПЛ Миодраг Божович высказался о судействе в чемпионате России.

«Я в России встречал и хороших судей – их немало. Но в РПЛ судьи сейчас свистят в одну сторону. Я не знаю, почему так, но они ошибаются только в сторону одной определенной команды. Не знаю, кому это нужно, но такое есть. Если бы в России было хорошее судейство, то в европейских турнирах российские команды добились бы большего успеха. Они привыкли к такому некачественному судейству в России, но в Европе судят иначе. Поэтому так редко российским командам удавалось получать хорошие результаты в Европе.

Судейский вопрос в России – дело всех, кто причастен к футболу. Это очень важно! Не нужно давить на судей, чтобы они помогали какой-то команде. Такое отношение к судейству сказывается на качестве всего российского футбола», – сказал Божович.

Черногорец вскоре планирует вернуться к работе.

Божович выигрывал Кубок России с «Ростовом».

Год назад тренер покинул тульский «Арсенал.

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