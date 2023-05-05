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    • Божович: «Судьи РПЛ ошибаются в сторону одной определенной команды»

    Божович: «Судьи РПЛ ошибаются в сторону одной определенной команды»

    Бывший главный тренер команд РПЛ Миодраг Божович высказался о судействе в чемпионате России.

    «Я в России встречал и хороших судей – их немало. Но в РПЛ судьи сейчас свистят в одну сторону. Я не знаю, почему так, но они ошибаются только в сторону одной определенной команды. Не знаю, кому это нужно, но такое есть. Если бы в России было хорошее судейство, то в европейских турнирах российские команды добились бы большего успеха. Они привыкли к такому некачественному судейству в России, но в Европе судят иначе. Поэтому так редко российским командам удавалось получать хорошие результаты в Европе.

    Судейский вопрос в России – дело всех, кто причастен к футболу. Это очень важно! Не нужно давить на судей, чтобы они помогали какой-то команде. Такое отношение к судейству сказывается на качестве всего российского футбола», – сказал Божович.

    • Черногорец вскоре планирует вернуться к работе.
    • Божович выигрывал Кубок России с «Ростовом».
    • Год назад тренер покинул тульский «Арсенал.

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    Источник: Sport24

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    05.05.2023 23:25
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    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18073

      Barmaleushka 6 мая, 15:01

      После вызова судей "на ковёр" , сомнений быть не должно в пользу кого ошибаются .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +412

      Боцман52 > Боцман52 6 мая, 20:12

      Конечно сомнений быть не может, в пользу Ростова, судя по твоему высказыванию. Карпин и Ростов совсем недавно с судейским корпусом встречались

      0
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      ...
      Рейтинг: +18073

      Barmaleushka > Barmaleushka 6 мая, 20:20

      Пока результаты встречи Валеры с судьями трудно оценить . А вот у Спартака всё получилось , это видно без телескопа .)))
      Вообще играть надо , а не встречи устраивать . Всегда как минимум одна из сторон будет недовольна судейством . Всем не угодишь .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18381

      paracetamol 6 мая, 10:41

      Одна команда - это спердяк. Ну и лошадиная повестка тоже имеется!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +752

      Янвapь 69 6 мая, 10:25

      ФК Хряки ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1293

      каа 6 мая, 08:31

      Да видели и европейских судей тоже...
      одно....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2130

      ПалкоВводецъ (returned) 6 мая, 06:46

      Даже иностранные судьи все знают, что судьи тащат сви ней. Гыгыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1301

      Болотоход > ПалкоВводецъ (returned) 6 мая, 07:49

      Степан здорова! Че не спишь аль с будуна??

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6282

      subbotaspartak > ПалкоВводецъ (returned) 6 мая, 18:29

      Да, в Европе Спартак в авторитете

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2130

      ПалкоВводецъ (returned) > subbotaspartak 6 мая, 19:38

      Про Спартак в Европе узнали только после Ливерпуля со счётом 7-1. Вся Европа угорала, что есть такой смешной клубик. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 6 мая, 04:46

      По мне они все тупые очкуны. Куда со страху гузно повернётся, туда и свистят

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6282

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 6 мая, 18:28

      У бакланов в Питере большое гузно... Я про завтра

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1035

      Krics 6 мая, 02:07

      Невероятные успехи в ЛЧ, под руководством гения тренера ССБ, только вонючие не понимают о ком речь,ихмо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3632

      ФК Пупсик 6 мая, 01:26

      Срам сырдыху!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2053

      DMитрий 6 мая, 00:00

      Опять Бож про спартак заговорил, вот...? Судейство у нас говно, - это факт. НО! Я смотрю и др. чемпионаты и могу сказать в Италии тоже не идеал, была и есть своя "мафия", и что Милан до НГ в некоторых матчах притормаживали это факт. Англия особняком не стоит. Клоуны есть не только в цирке, у них профессия такая, - развлекать людей.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5937

      Павелий > DMитрий 6 мая, 00:36

      Какой Спартак?! Только у Зенита карманные судьи.

      4
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      Рейтинг: +2053

      DMитрий > Павелий 6 мая, 00:55

      Да ну! Прекращай! Яж про нас и говорю! Не можем мы выиграть ни у кого без помощи судьи. Слабый нынче Зенит. Только есть одно НО-ГОВНО ( через дефис пишется). Другие у нас тоже через рефери выигрывают или ничейку забирают, - это как так получается? Ковер что-ли квадратный? Хотя нет... Все матчи конечно не вспомню, но то что ЦСКА дома по честноку 3 бала забрал, - это факт. Может Гинер опять всё ку...?

      0
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      Рейтинг: +877

      O-kolesov > Павелий 6 мая, 06:37

      У Зенита карманные судьи, а свистят сторону спартака.

      3
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