Дани Алвес рассказал, как оказался в туалете с девушкой, обвинившей его в изнасиловании

Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес дал новые показания в суде.
Футболист рассказал, как оказался в туалете ночного клуба с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.
Бразилец утверждает, что не звал предполагаемую жертву пойти с ним.
«Я зашел в туалет, пописал и через две-три минуты пошел к выходу. Девушка была уже там, я практически столкнулся с ней, когда открывал дверь.
Я выходил не для того, чтобы позвать ее в туалет. Но когда я выходил, я застал ее практически у двери. А когда дверь в туалет открылась, она вошла первой, а затем я», – объяснил Алвес.
- Экс-игроку «Барсы» грозит до 12 лет лишения свободы.
- Он находится в тюрьме с января.
- Жена Алвеса подала на развод из-за скандала.
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Источник: Mundo Deportivo