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    Титов: «Нужно забыть о Европе на ближайшие 5-10 лет»

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов порассуждал о перспективах перехода российских игроков в европейские клубы.

    – Вы видите сейчас в России футболистов, способных уехать в Европу?

    – Об этом сейчас невозможно говорить. Сейчас проблематично уехать в Европу.

    – А если отталкиваться только от уровня игроков?

    – Если они есть, то их единицы. Сейчас я не могу никого выделить.

    У нас был Захарян, которому пели дифирамбы. Не знаю, был ли реальным интерес «Челси». В итоге мы видим, как человек очень сильно сдал, и сегодня мы говорим про прошлогоднего Захаряна все меньше и меньше.

    – Вы не верите, что сейчас российский футболист может уехать в Европу?

    – Смотря в какую Европу. Сербия – хороший чемпионат? Там в футбол играют две-три команды.

    Если мы говорим о топ-5 чемпионатов, то никто никуда не уедет. Сегодня нам надо поднимать чемпионат, пытаясь растить своих футболистов.

    Это игра вдолгую. Нужно забыть о Европе на ближайшие 5-10 лет. Мы там будем еще не скоро.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.05.2023 15:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +887

      sined1951 5 мая, 20:38

      Рассуждения **** и недалекого человека. Зачем без конца рассуждать о том, что в данный момент не реально.

      0
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      Рейтинг: +17502

      Garrincha58 5 мая, 19:52

      что то он проБарманталь

      0
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      Рейтинг: +1288

      mama1991 5 мая, 19:23

      Сайт работает погано... Разрабы Шота перемудрили...

      0
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      Рейтинг: +1288

      mama1991 5 мая, 19:23

      Чи ни проблема... Какая нах Европа? Мы там мальчики для битья...

      0
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      Рейтинг: +11573

      alp 5 мая, 17:31

      Вот именно! и взять все ФК бывшей украины в росс футбол и перейти в Азию.

      все те уроды, которые все ждут, что нас примут обратно в европу - пусть валят на пенсию. от них один вред

      0
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      Рейтинг: +6432

      Давид59 5 мая, 16:46

      Ещё бы Егор назвал виновного. Ан нет. Страшно.

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      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh 5 мая, 16:16

      Спасибо пукину.

      2
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