Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Титов: «Нужно забыть о Европе на ближайшие 5-10 лет»

5 мая 2023, 15:40
4

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов порассуждал о перспективах перехода российских игроков в европейские клубы.

– Вы видите сейчас в России футболистов, способных уехать в Европу?

– Об этом сейчас невозможно говорить. Сейчас проблематично уехать в Европу.

– А если отталкиваться только от уровня игроков?

– Если они есть, то их единицы. Сейчас я не могу никого выделить.

У нас был Захарян, которому пели дифирамбы. Не знаю, был ли реальным интерес «Челси». В итоге мы видим, как человек очень сильно сдал, и сегодня мы говорим про прошлогоднего Захаряна все меньше и меньше.

– Вы не верите, что сейчас российский футболист может уехать в Европу?

– Смотря в какую Европу. Сербия – хороший чемпионат? Там в футбол играют две-три команды.

Если мы говорим о топ-5 чемпионатов, то никто никуда не уедет. Сегодня нам надо поднимать чемпионат, пытаясь растить своих футболистов.

Это игра вдолгую. Нужно забыть о Европе на ближайшие 5-10 лет. Мы там будем еще не скоро.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

Еще по теме:
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените» 2
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство» 5
Титов прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» 23
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Титов Егор
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1683294400
Ещё бы Егор назвал виновного. Ан нет. Страшно.
Ответить
alp
1683297109
Вот именно! и взять все ФК бывшей украины в росс футбол и перейти в Азию. все те уроды, которые все ждут, что нас примут обратно в европу - пусть валят на пенсию. от них один вред
Ответить
Garrincha58
1683305523
что то он проБарманталь
Ответить
sined1951
1683308310
Рассуждения **** и недалекого человека. Зачем без конца рассуждать о том, что в данный момент не реально.
Ответить
Главные новости
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
2
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
1
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
4
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
12
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
7
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Все новости
Все новости
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
1
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
6
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
5
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
22
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
14
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
9
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
14
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирскую команду
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
1
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
24
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
3
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
1
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+