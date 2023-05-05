Титов: «Нужно забыть о Европе на ближайшие 5-10 лет»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов порассуждал о перспективах перехода российских игроков в европейские клубы.

– Вы видите сейчас в России футболистов, способных уехать в Европу?

– Об этом сейчас невозможно говорить. Сейчас проблематично уехать в Европу.

– А если отталкиваться только от уровня игроков?

– Если они есть, то их единицы. Сейчас я не могу никого выделить.

У нас был Захарян, которому пели дифирамбы. Не знаю, был ли реальным интерес «Челси». В итоге мы видим, как человек очень сильно сдал, и сегодня мы говорим про прошлогоднего Захаряна все меньше и меньше.

– Вы не верите, что сейчас российский футболист может уехать в Европу?

– Смотря в какую Европу. Сербия – хороший чемпионат? Там в футбол играют две-три команды.

Если мы говорим о топ-5 чемпионатов, то никто никуда не уедет. Сегодня нам надо поднимать чемпионат, пытаясь растить своих футболистов.

Это игра вдолгую. Нужно забыть о Европе на ближайшие 5-10 лет. Мы там будем еще не скоро.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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