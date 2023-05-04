Хиддинк назвал российского тренера, способного повторить его результат со сборной

даже комментировать нечего. Зенит одно, Семак второе. Как игрок он был !, но в чём его тренерская заслуга?...
Экс-тренер сборной России Гус Хиддинк высоко отозвался о Сергее Семаке.
«Желаю Семаку всяческих успехов. Он был великолепным игроком и уже проявил себя как умный тренер, который, как я считаю, способен повторить мой результат со сборной России в 2008 году», – сказал Хиддинк.
- Сборная России стала бронзовым призером Евро-2008.
- Голландец тренировал команду с 2006 по 2010 год.
- Семак близок к 5-му чемпионству подряд с «Зенитом».
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