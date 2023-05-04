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  • Хиддинк назвал российского тренера, способного повторить его результат со сборной

Хиддинк назвал российского тренера, способного повторить его результат со сборной

4 мая 2023, 22:43
5

Экс-тренер сборной России Гус Хиддинк высоко отозвался о Сергее Семаке.

«Желаю Семаку всяческих успехов. Он был великолепным игроком и уже проявил себя как умный тренер, который, как я считаю, способен повторить мой результат со сборной России в 2008 году», – сказал Хиддинк.

  • Сборная России стала бронзовым призером Евро-2008.
  • Голландец тренировал команду с 2006 по 2010 год.
  • Семак близок к 5-му чемпионству подряд с «Зенитом».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Хиддинк Гус Семак Сергей
Комментарии (5)
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эд100
1683240317
даже комментировать нечего. Зенит одно, Семак второе. Как игрок он был !, но в чём его тренерская заслуга?...
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Baggio1986
1683255887
Если только бразильцев уговорит играть за сборную,но многим сборная станет не интересна вообще после этого,как и в футзале...
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САДЫЧОК
1683267423
...который способен . в угоду руководителя обвинить защитника , который просто тряпка ! Хиддинк , наверняка , даже матчи Зенита не смотрит .
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zigbert
1683292383
Попробовать можно и Семака привлечь к сборной, когда закончится контракт у Карпина. Пусть докажет свои профессиональные способности. Правда для игр сборной сейчас не время.
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