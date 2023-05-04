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    • Хиддинк назвал российского тренера, способного повторить его результат со сборной

    Хиддинк назвал российского тренера, способного повторить его результат со сборной

    Экс-тренер сборной России Гус Хиддинк высоко отозвался о Сергее Семаке.

    «Желаю Семаку всяческих успехов. Он был великолепным игроком и уже проявил себя как умный тренер, который, как я считаю, способен повторить мой результат со сборной России в 2008 году», – сказал Хиддинк.

    • Сборная России стала бронзовым призером Евро-2008.
    • Голландец тренировал команду с 2006 по 2010 год.
    • Семак близок к 5-му чемпионству подряд с «Зенитом».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.05.2023 22:43
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1020

      эд100 2 часа назад

      даже комментировать нечего. Зенит одно, Семак второе. Как игрок он был !, но в чём его тренерская заслуга?...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18068

      Barmaleushka 4 часа назад

      Щас и Гуса Ивановича фсястрана гамном закидает .

      0
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