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    Аршавин подвел итоги финалов Fonbet Кубка России

    Андрей Аршавин поделился впечатлениями от финальных матчей Fonbet Кубка России.

    • ЦСКА победил «Урал» (2:1), выиграл Путь РПЛ и вышел в кубковый суперфинал.
    • «Краснодар» в серии пенальти взял верх над «Акроном», который из-за этого поражения вылетел из турнира.
    • «Урал» и «Краснодар» встретятся во 2-м этапе финала Пути регионов – победитель разыграет трофей с ЦСКА.

    «Я думал, что «Краснодар» разберется с «Акроном» еще в основное время. Но они молодцы, выстояли, бились.

    Это хорошая сказка для Кубка России. Это хорошо для болельщиков, но, думаю, что «Краснодар» более достоин пройти дальше.

    Сафонов тащит уже вторую серию пенальти, он оправдывает, что он один из лучших вратарей России.

    ЦСКА – фаворит? Если дальше пройдет «Краснодар», то будет равный матч. Если «Урал», то ЦСКА будет фаворитом», – считает Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.05.2023 22:20
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