Камано рассказал, чего он должен добиться с «Локомотивом» перед уходом из клуба

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано рассказал о своих задачах в составе московского клуба.

«Хочу ли выиграть титул перед уходом из «Локомотива»? Безусловно, каждый футболист ставит перед собой цель завоевать трофей.

Но пока что думаем на короткую короткую перспективу. Впереди четыре матча, задача – все их выиграть», – заявил Камано.