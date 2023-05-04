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    • Камано рассказал, чего он должен добиться с «Локомотивом» перед уходом из клуба

    Камано рассказал, чего он должен добиться с «Локомотивом» перед уходом из клуба

    Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано рассказал о своих задачах в составе московского клуба.

    «Хочу ли выиграть титул перед уходом из «Локомотива»? Безусловно, каждый футболист ставит перед собой цель завоевать трофей.

    Но пока что думаем на короткую короткую перспективу. Впереди четыре матча, задача – все их выиграть», – заявил Камано.

    • В августе 2020 года «Локо» купил гвинейца за 5,5 миллиона евро.
    • В декабре сообщалось об интересе к Камано со стороны французских клубов.
    • Камано забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 24 матчах сезона РПЛ.

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    Источник: Sport24

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