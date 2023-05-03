Павлюченко рассказал, как Григорий Иванов спас его от екатеринбургских бандитов: президент угрожал их «уничтожить»

Бывший нападающий «Урала» Роман Павлюченко рассказал, как ему угрожали местные бандиты.

«В Екатеринбурге я один раз подрался на улице. Чувак оказался блатным, местным бандитом, которого все знают. Потом ко мне приходила толпа под подъезд, ждала меня.

Когда Иванов узнал, что на меня охотятся местные бандюги, он их всех нашел и сказал: «Если пальцем Ромку тронете, я вас уничтожу», – рассказал Павлюченко на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Игрок был в «Урале» в 2016-2017 годах.

Он провел за команду в РПЛ 21 матч, забил 4 гола.

Павлюченко помог «Уралу» дойти до финала Кубка России.

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