Сибайя: «Бердыев был в ярости, когда возле базы «Рубина» открылся «Макдоналдс»

Бывший полузащитник «Рубина» Макбет Сибайя рассказал об отношениях с экс-тренером команды Курбаном Бердыевым.

– У нас с Бердыевым были отличные отношения. Но иногда были и споры. Ему не нравилось, что я пил очень много колы. Самое смешное, что сейчас, когда перестал играть в футбол, колу я почему-то пить перестал.

– Бердыев был против колы?

– Да, абсолютно против. Мы постоянно с ним из-за этого ругались. Для Бердыева видеть, что я пил колу, то же самое, что я бы пил алкоголь. Еще одной моей вредной привычкой был «Макдоналдс».

– «Макдоналдс» ведь как раз находился через дорогу от клубной базы.

– Да, когда он открылся рядом с базой, Бердыев был просто в ярости. Думаю, он даже ставил камеры на базе, чтобы узнавать, кто туда ходит. Был ли я там? Да, конечно, был. Очень много раз. Но надо сказать, что во всем остальном я был стопроцентным профессионалом. Лишь эти две вещи делали меня плохим парнем.

– Правда, что как-то раз вы сказали Бердыеву: «Я любимый игрок Президента Татарстана – не ругайте меня»?

– Да, но это было сказано в шутку.

Южноафриканец был в Казани в 2003-2010 годах.

С командой он дважды брал РПЛ.

45-летний Сибайя закончил карьеру в 2013 году.

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