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    • Сибайя: «Бердыев был в ярости, когда возле базы «Рубина» открылся «Макдоналдс»

    Сибайя: «Бердыев был в ярости, когда возле базы «Рубина» открылся «Макдоналдс»

    Бывший полузащитник «Рубина» Макбет Сибайя рассказал об отношениях с экс-тренером команды Курбаном Бердыевым.

    – У нас с Бердыевым были отличные отношения. Но иногда были и споры. Ему не нравилось, что я пил очень много колы. Самое смешное, что сейчас, когда перестал играть в футбол, колу я почему-то пить перестал.

    – Бердыев был против колы?

    – Да, абсолютно против. Мы постоянно с ним из-за этого ругались. Для Бердыева видеть, что я пил колу, то же самое, что я бы пил алкоголь. Еще одной моей вредной привычкой был «Макдоналдс».

    – «Макдоналдс» ведь как раз находился через дорогу от клубной базы.

    – Да, когда он открылся рядом с базой, Бердыев был просто в ярости. Думаю, он даже ставил камеры на базе, чтобы узнавать, кто туда ходит. Был ли я там? Да, конечно, был. Очень много раз. Но надо сказать, что во всем остальном я был стопроцентным профессионалом. Лишь эти две вещи делали меня плохим парнем.

    – Правда, что как-то раз вы сказали Бердыеву: «Я любимый игрок Президента Татарстана – не ругайте меня»?

    – Да, но это было сказано в шутку.

    • Южноафриканец был в Казани в 2003-2010 годах.
    • С командой он дважды брал РПЛ.
    • 45-летний Сибайя закончил карьеру в 2013 году.

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    Источник: «Татар-информ»

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    03.05.2023 13:26
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