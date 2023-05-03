Артета: «Наверное, в матче с «Манчестер Сити» «Арсеналу» не хватило более сильного тренера»

Арсеналу нужно прибавлять в игре против жёстко прессингующих команд, коей является Сити, который играет супер агрессивно, не давая играть сопернику уже от его штрафной, идеально расставляясь и перекрывая все направления атак. И это огромная проблема именно для стиля Арсенала, который за основу игры берёт мяч под свой контроль, дело том, что большинство соперников в АПЛ не обладают таким прессингом и спокойно отдают и мяч и территорию канонирам, отчего у них есть много времени чтобы подумать и принять эффективное решение. В матчах с Сити этого времени на обдумывание в 3 раза меньше, потому был такой тяжёлый выход из обороны этими медленными коротенькими передачками.
Ну и, конечно, класса игрокам не хватает, что бы не говорил Артета, что он
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал исход матча против «Манчестер Сити» (1:4), который состоялся неделю назад.
«Арсеналу» в той игре не хватило более сильного тренера, наверное. «Сити» провел выдающийся матч. Мы не соответствовали уровню.
Винить своих игроков не могу», – сказал испанец.
- «Арсенал» сейчас лидирует в АПЛ, но у «Сити» 2 матча в запасе.
- «Сити» – действующий чемпион Англии.
- «Арсенал» не брал чемпионство с 2004 года.
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