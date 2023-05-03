Артета: «Наверное, в матче с «Манчестер Сити» «Арсеналу» не хватило более сильного тренера»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал исход матча против «Манчестер Сити» (1:4), который состоялся неделю назад.

«Арсеналу» в той игре не хватило более сильного тренера, наверное. «Сити» провел выдающийся матч. Мы не соответствовали уровню.

Винить своих игроков не могу», – сказал испанец.

«Арсенал» сейчас лидирует в АПЛ, но у «Сити» 2 матча в запасе.

«Сити» – действующий чемпион Англии.

«Арсенал» не брал чемпионство с 2004 года.

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