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    • Артета: «Наверное, в матче с «Манчестер Сити» «Арсеналу» не хватило более сильного тренера»

    Артета: «Наверное, в матче с «Манчестер Сити» «Арсеналу» не хватило более сильного тренера»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал исход матча против «Манчестер Сити» (1:4), который состоялся неделю назад.

    «Арсеналу» в той игре не хватило более сильного тренера, наверное. «Сити» провел выдающийся матч. Мы не соответствовали уровню.

    Винить своих игроков не могу», – сказал испанец.

    • «Арсенал» сейчас лидирует в АПЛ, но у «Сити» 2 матча в запасе.
    • «Сити» – действующий чемпион Англии.
    • «Арсенал» не брал чемпионство с 2004 года.

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    Источник: MEN

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    03.05.2023 08:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2448

      Maxi_7 3 мая, 11:30

      Арсеналу нужно прибавлять в игре против жёстко прессингующих команд, коей является Сити, который играет супер агрессивно, не давая играть сопернику уже от его штрафной, идеально расставляясь и перекрывая все направления атак. И это огромная проблема именно для стиля Арсенала, который за основу игры берёт мяч под свой контроль, дело том, что большинство соперников в АПЛ не обладают таким прессингом и спокойно отдают и мяч и территорию канонирам, отчего у них есть много времени чтобы подумать и принять эффективное решение. В матчах с Сити этого времени на обдумывание в 3 раза меньше, потому был такой тяжёлый выход из обороны этими медленными коротенькими передачками.
      Ну и, конечно, класса игрокам не хватает, что бы не говорил Артета, что он

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      Рейтинг: +2448

      Maxi_7 > Maxi_7 3 мая, 11:30

      не винит игроков, винить их, конечно, не за что, почти все играют на пределе своих возможностей и это их максимум, разве что кроме Эдегора, Сака, Мартинелли и Уайта - вот они ещё могут прибавить в развитии своего футбольного интеллекта для оценки ситуации на поле, в них есть потенциал. Ну а так, многие игроки, по-хорошему это не уровень чемпионской команды - всё-таки Парти, Жезус, Зина, Габриэл - все допускали очень много ошибок, ну и Холдинг, конечно, которого и быть то в основе не должно было, понятное дело, он подменял травмированного Салиба. Я когда увидел его в старте сразу подумал, что быть беде... так оно и случилось - все голы практически из-за его позиционных ошибок - там Холланда отпустил на километр своей неплотной игрой, там

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      Рейтинг: +2448

      Maxi_7 > Maxi_7 3 мая, 11:32

      недобежал метр и открыл выход 1 в 1 и т.д. явно не тащит парень.
      Нужно усилять как скамейку, так и искать классных игроков основы на будущий сезон, благо сделать это теперь гораздо проще, есть ЛЧ, есть привлекательный проект с чётким планом и видением тренера, осталось только найти таланты.

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