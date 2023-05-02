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    • Божович обвинил судей в предвзятом отношении к соперникам «Спартака»

    Божович обвинил судей в предвзятом отношении к соперникам «Спартака»

    Бывший тренер «Локомотива» Миодраг Божович прокомментировал встречу «Спартака» с представителями судейского корпуса.

    «Судьи помогали «Спартаку» в матче с «Краснодаром». «Спартак» всегда жалуется из-за судейства, но если посчитать, сколько им за последние 10 лет поставили пенальти в играх против маленьких команд, у которых нет такого бюджета и таких болельщиков, то число будет большое.

    Они провели встречу с судейским корпусом, я считаю, что это неправильно. Как это вообще возможно? Впервые слышу о такой практике», – сказал Божович.

    • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.05.2023 20:59
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +1000

      эд100 3 мая, 00:10

      зачем печатать такую хрень?, что бы дать оценку божовичу? так тут без вариантов. авторитета ноль. пусть лают иже подобные

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1722

      ScarlettOgusania 3 мая, 00:02

      а у Божевича вообще есть тренерская лицензия pro или он по блату в РПЛ с протянутой рукой по клубам прошёл?)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18200

      NewLife 2 мая, 23:44

      Сбитые летчики на службе синит-экспресса, интервью с Петржелой не за горами. Над вашей тупостью только посмеяться, дерзайте.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4642

      fakeid 2 мая, 23:15

      позор рылам!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11565

      alp 2 мая, 22:12

      и только спартаковские не видят очевидного...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +188

      timon2401 > alp 2 мая, 22:47

      зато зенитовские видят многое))) но п.и.з.д.я.т постоянно за Спартак..дабы чё о зените, помойка она и есть помойка, особенно и обсуждать не чего

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +11565

      alp > alp 3 мая, 17:33

      и только у спартака среди болел такое количество быдланов типа тебя

      1
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      Рейтинг: +188

      timon2401 > alp 23 часа назад

      вот абсолютно не чего добавить))) если конечно откинуть "любезные" коменты болельщиков Зенита ( и тут присутвующие кстати тоже)

      0
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      Рейтинг: +2450

      alefreddy 2 мая, 21:26

      обиделся что клуб не взял его главным тренером а он так просился

      5
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      Рейтинг: +2119

      ПалкоВводецъ (returned) 2 мая, 21:12

      Стыд берёт, что у нас в чемпионате есть такой клуП, который отскакивает с помощью судей. Пора расформировать Срам так. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +2816

      шахта Заполярная > ПалкоВводецъ (returned) 2 мая, 23:05

      Ох и глуп же ты.

      3
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