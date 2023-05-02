Божович обвинил судей в предвзятом отношении к соперникам «Спартака»

Бывший тренер «Локомотива» Миодраг Божович прокомментировал встречу «Спартака» с представителями судейского корпуса.

«Судьи помогали «Спартаку» в матче с «Краснодаром». «Спартак» всегда жалуется из-за судейства, но если посчитать, сколько им за последние 10 лет поставили пенальти в играх против маленьких команд, у которых нет такого бюджета и таких болельщиков, то число будет большое.

Они провели встречу с судейским корпусом, я считаю, что это неправильно. Как это вообще возможно? Впервые слышу о такой практике», – сказал Божович.

«Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением