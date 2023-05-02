Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Аленичев назвал тройку лучших игроков РПЛ

    Дмитрий Аленичев рассказал, каких футболистов считает сильнейшими в чемпионате России.

    «Для РПЛ Дзюба – это топ-игрок. Как по мне, он входит в тройку лучших футболистов вместе с Малкомом и Квинси Промесом», – заявил Аленичев.

    • Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале, забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 8 матчах РПЛ.
    • В активе вингера «Зенита» Малкома 22+7 в 25 играх чемпионата.
    • На счету форварда «Спартака» Промеса 17+6 в 22 встречах Премьер-лиги.

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Новости по теме
    «Абаскаль поплыл»: Аленичев назвал причины провальной весны «Спартака» 11
    «У Романцева он бы больше не играл»: Аленичев обвинил игрока «Спартака» в безразличии 11
    Зарема ответила на критику игры «Спартака» со стороны Аленичева 42
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2023 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1749

      Suvorov51 3 мая, 00:48

      Пока Рукаку забивает не совсем сильным командам, а что касается те кто посильнее, то тут слаб, но есть шанс забить на всё, воттогда увидим того Рукаку которфй был в питерской помойке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1765

      Fialet 2 мая, 20:49

      Аленичев стал Оленичевым.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2450

      alefreddy 2 мая, 20:12

      дрочелькин пока хорош

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2220

      Красногвардейчик 2 мая, 19:24

      Ну куда ж без Бздюбы)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 