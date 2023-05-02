Аленичев назвал тройку лучших игроков РПЛ

Дмитрий Аленичев рассказал, каких футболистов считает сильнейшими в чемпионате России.

«Для РПЛ Дзюба – это топ-игрок. Как по мне, он входит в тройку лучших футболистов вместе с Малкомом и Квинси Промесом», – заявил Аленичев.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале, забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 8 матчах РПЛ.

В активе вингера «Зенита» Малкома 22+7 в 25 играх чемпионата.

На счету форварда «Спартака» Промеса 17+6 в 22 встречах Премьер-лиги.

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