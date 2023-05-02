Аленичев назвал тройку лучших игроков РПЛ

Пока Рукаку забивает не совсем сильным командам, а что касается те кто посильнее, то тут слаб, но есть шанс забить на всё, воттогда увидим того Рукаку которфй был в питерской помойке
Дмитрий Аленичев рассказал, каких футболистов считает сильнейшими в чемпионате России.
«Для РПЛ Дзюба – это топ-игрок. Как по мне, он входит в тройку лучших футболистов вместе с Малкомом и Квинси Промесом», – заявил Аленичев.
- Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале, забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 8 матчах РПЛ.
- В активе вингера «Зенита» Малкома 22+7 в 25 играх чемпионата.
- На счету форварда «Спартака» Промеса 17+6 в 22 встречах Премьер-лиги.
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