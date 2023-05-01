Агент Головина назвал три клуба, между которыми игрок выбирал в 2018 году

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, куда футболист мог перейти в 2018 году.

– Ты затронул тему выбора клуба в 2018 году. Давай вспомним подробно, как все было.

– Было три конкретных предложения: «Челси», «Монако» и «Ювентус». Все три были готовы заключить сделку, все зависело только от выбора Саши. Мы встречались с тогдашним спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи.

Дважды в Москве общались с Мариной Грановской, а сам Саша даже говорил по телефону с Романом Абрамовичем.

– Почему в итоге «Монако»?

– Период адаптации там прошел короче. Многие ребята говорили: «Сань, ты можешь заиграть и в «Челси», и в «Ювентусе», но лучше начать с «Монако», потому что там будет попроще».

Все-таки в той же Англии бытовых вопросов было бы больше. Надо было сразу с хорошим английским ехать. Это сейчас Саша говорит и на английском, и на французском, а тогда было все не так хорошо.