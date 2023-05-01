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    • Агент Головина назвал три клуба, между которыми игрок выбирал в 2018 году

    Агент Головина назвал три клуба, между которыми игрок выбирал в 2018 году

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, куда футболист мог перейти в 2018 году.

    – Ты затронул тему выбора клуба в 2018 году. Давай вспомним подробно, как все было.

    – Было три конкретных предложения: «Челси», «Монако» и «Ювентус». Все три были готовы заключить сделку, все зависело только от выбора Саши. Мы встречались с тогдашним спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи.

    Дважды в Москве общались с Мариной Грановской, а сам Саша даже говорил по телефону с Романом Абрамовичем.

    – Почему в итоге «Монако»?

    – Период адаптации там прошел короче. Многие ребята говорили: «Сань, ты можешь заиграть и в «Челси», и в «Ювентусе», но лучше начать с «Монако», потому что там будет попроще».

    Все-таки в той же Англии бытовых вопросов было бы больше. Надо было сразу с хорошим английским ехать. Это сейчас Саша говорит и на английском, и на французском, а тогда было все не так хорошо.

    • У Головина в сезоне Лиги 1 30 матчей, 7 голов, 7 ассистов.
    • Им интересуется дортмундская «Боруссия».

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.05.2023 14:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1952

      lek! 1 мая, 15:13

      В итоге он и в Монако нулевой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2119

      ПалкоВводецъ (returned) 1 мая, 14:39

      Какое Челси и Юве? Там даже на скамейке ему места не найдётся. Гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +194

      Александр.Т. 1 мая, 14:32

      4года в Монако сейчас то Челси и бви зовёт?

      0
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