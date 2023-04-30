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Дзагоев назвал условия для завершения карьеры

30 апреля 2023, 13:47
2

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев доволен нынешней формой.

«Моe будущее? Пока не знаю. Спокойно работаю, тренируюсь, выхожу на игры. Чувствую, что за последние четыре года я сейчас в лучшей форме. Если кому-то казалось, что я не готов играть полный матч – нет, готов. В этом сезоне у меня были игры по 90 минут, и уровень я держал. По сравнению с РПЛ в Первой лиге беготни даже больше, если уж говорить о физической готовности и пробеге. Со здоровьем всe нормально – не чувствую, что проседаю в чeм-то.

Как только пойму, что не успеваю, вылетаю из тренировок и игр, тогда и закончу. Пока мне футбол приносит радость – буду играть», – сказал 32-летний Дзагоев.

  • Игрок в «Рубине» с лета.
  • У него 17 матчей в сезоне Первой лиги, 3 гола, 2 ассиста.
  • Контракт у Дзагоева до лета.

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Источник: Sport24
Россия. Первая лига ЦСКА Рубин Дзагоев Алан
Комментарии (2)
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Napaleon Banapart
1682854337
Да ладно... Ему только 32.. Я думал ему лет 40
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FaTeK1945ru
1683016634
...играет 15--20 мин. получает по контракту в полном объёме----- жизнь удалась.Можно числится до пенсии.
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