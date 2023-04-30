Дзагоев назвал условия для завершения карьеры

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев доволен нынешней формой.

«Моe будущее? Пока не знаю. Спокойно работаю, тренируюсь, выхожу на игры. Чувствую, что за последние четыре года я сейчас в лучшей форме. Если кому-то казалось, что я не готов играть полный матч – нет, готов. В этом сезоне у меня были игры по 90 минут, и уровень я держал. По сравнению с РПЛ в Первой лиге беготни даже больше, если уж говорить о физической готовности и пробеге. Со здоровьем всe нормально – не чувствую, что проседаю в чeм-то.

Как только пойму, что не успеваю, вылетаю из тренировок и игр, тогда и закончу. Пока мне футбол приносит радость – буду играть», – сказал 32-летний Дзагоев.