Цыпченко: «Это правда, что судьи убивают «Крылья Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко считает, что его команду судят необъективно.

«Решение Вадима Андреева подать в отставку было эмоциональным. Тяжело сказать, правильное оно или нет, но то, что нас убивают судьи – правда. В этом матче не было. Но если бы нас после прошлого матча еще и в этом убили, то можно было бы сразу в ФНЛ идти», – сказал игрок.