Цыпченко: «Это правда, что судьи убивают «Крылья Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко считает, что его команду судят необъективно.
«Решение Вадима Андреева подать в отставку было эмоциональным. Тяжело сказать, правильное оно или нет, но то, что нас убивают судьи – правда. В этом матче не было. Но если бы нас после прошлого матча еще и в этом убили, то можно было бы сразу в ФНЛ идти», – сказал игрок.
- Генеральный директор «Крыльев» Андреев подал в отставку в знак протеста на судейство матча 24-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:2).
- ЭСК признала, что арбитр того матча Роман Галимов трижды ошибся не в пользу «Крыльев».
- Самарцы идут в таблице на 3 очка выше зоны переходных матчей.
Источник: «РБ Спорт»