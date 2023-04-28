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  • «Довольно много предложений от других клубов»: агент Дзюбы – о будущем в «Локомотиве»

«Довольно много предложений от других клубов»: агент Дзюбы – о будущем в «Локомотиве»

28 апреля 2023, 17:35
7

Леонид Гольдман, представляющий интересы Артема Дзюбы, прокомментировал новость о начале переговоров с «Локомотивом» о продлении контракта.

«У меня действительно состоялась первая встреча с руководством «Локомотива» по поводу нового контракта Артема. Могу подтвердить, что нашей стороной на ней был озвучен желаемый срок нового соглашения.

Но при этом никаких конкретных сумм на этой встрече не обсуждалось. Мы ждем первого конкретного предложения от клуба.

По поводу того, что «Локомотив» предложил уменьшить зарплату. Во‑первых, такого от коллег из «Локо» я не слышал, данная информация совершенно не соответствует действительности.

Во‑вторых, это выглядело бы максимально неуважительно и смешно, учитывая статус Артема и количество тех результативных действий, которые он уже совершил за проведенный отрезок в клубе. Поэтому, если бы такое предложение возникло, нам было бы точно очень сложно договориться.

Зимой, и это не секрет, Артем пошел на большие уступки. Деньги как тогда, так и сейчас не являются приоритетом для Артема, но исходные данные тогда и сейчас совершенно разные.

В феврале мы договорились, что если всe пойдет хорошо, то летом у «Локомотива» будет приоритет. Собственно, сейчас этих договоренностей наша сторона и придерживается, хотя довольно много звонков и предложений из других клубов поступает уже сейчас.

Желание остаться в «Локомотиве» у Артема есть, он прекрасно влился в коллектив, нашел полное взаимопонимание с главным тренером и тренерским штабом.

Теперь мяч на стороне клуба. Мы будем ждать конкретики, которой на данный момент мало. Это была лишь первая вводная встреча», – сказал Гольдман.

  • 34-летний Дзюба присоединился к «Локо» в феврале.
  • Форвард забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 7 матчах РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (7)
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eugen-han
1682695947
3.14здеть не мешки порочить,- язык не устанет. Цену набивает крнкретно для ЛОХомотива, который в жутком сомнении, предлагая понижение зарплаты на срок 1+1 с перспективой повышения через год.
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"supermax"
1682700109
так много предложений от других клубов, что сразу ни один и не назовешь
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lipatov32
1682700342
Дрочуба пидеть не будет!)))
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Ziklop
1682700379
агенты лжецы и это самое уважительно слово о них!
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paracetamol
1682702215
Без Зюбы локам хана! Забивать будет некому. А еще низкожопый в Зенит уйдет...
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